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29. KOLOVOZA

U prodaju krenule ulaznice za koncert Thompsona u Vukovaru

Piše 24sata,
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U prodaju krenule ulaznice za koncert Thompsona u Vukovaru
Vukovar: Počela prodaja ulaznica za Thompsonov koncert | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Danas u podne krenula je prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru 29. kolovoza. Ulaznice se mogu kupiti putem platforme Sportify Events ili u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke u Vukovaru.

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Danas u podne krenula je prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru 29. kolovoza. Ulaznice se mogu kupiti putem platforme Sportify Events, dok ih Vukovarci mogu nabaviti u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke u Vukovaru.

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Nakon podmirenja troškova organizacije, cjelokupna ostvarena dobit bit će donirana za završetak izgradnje studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te donatorsku kampanju 'I ti si Vukovar' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, objavio je Thompson na svom Facebook profilu.

Nakon što je uoči Oluje, 4. kolovoza pjevao na šibenskom Šubićevcu, Thompson će u subotu 8. kolovoza održati koncert i u Imotskom. Policijska uprava splitsko-dalmatinska je povodom koncerta objavila popis ulica koje će biti zatvorene, lokacije za parkiranje vozila i savjete za fanove koji planiraju doći u Imotski, kako bi se izbjegli potencijalni problemi.

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