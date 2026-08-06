Thompson nastupa u Imotskom u subotu. Policija objavila upute

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske poslali su upute za nadolazeći koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati u Imotskom na stadionu Gospin dolac u subotu s početkom u 21 sat. Kako navode u priopćenju, na koncertu očekuju veći broj posjetitelja zbog čega na području grada i pristupnim pravcima, posebno u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekuju i intenzivniji promet te moguće gužve i zastoje.

Kako navode, organizator će temeljem suglasnosti lokalne zajednice te uz potporu policije uspostaviti blokade prometa i ograničiti kretanje vozila.

Ograničenje prometa

Za sav promet ograničit će se kretanje vozila u sljedećim ulicama, uz napomenu da će se ograničenja u niže navedenim ulicama uvoditi postepeno sukladno procjeni policije već od petka, 07.kolovoza 2026.g.:

Jezeranska ulica,

ulica Petra Vrdoljaka,

ulica Dinka Štambaka,

ulica Ante Starčevića,

Šetalište Stjepana Radića,

ulica Kralja Tomislava,

ulica Nikole Šubića Zrinskog,

ulica Kralja Zvonimira,

ulica Vlade Gotovca

ulica Matije Gupca

(osim vozila žurnih službi i stanara, kao i vozila s pravom prednosti prolaska).

Na dan održavanja koncerta, 8.kolovoza 2026.godine od 10 sati promjena prometnog režima iz dvosmjerne u jednosmjernu ulicu:

ulica Bruna Bušića (smjer istok-zapad),

ulica Blajburška (smjer zapad-istok),

ulica fra Stjepana Vrljića (smjer istok-zapad),

ulica Josipa Mladinova (smjer sjever-jug),

ulica Put Gojka Šuška (smjer istok-zapad),

ulica fra Rajmunda Rudeža (smjer jug-sjever)

ulica Antuna Gustava Matoša (smjer sjever-jug)

ulica Biokovska (smjer sjever-jug)

ulica Milivoja Pauta (smjer zapad-istok)

ulica Kneza Branimira (smjer zapad-istok)

na Županijskoj cesti 6184 (smjer istok-zapad),

na lokalnoj cesti 67153 (smjer jug-sjever).

- Pozivamo posjetitelje i stanovnike grada Imotskog da se pravovremeno upoznaju s naprijed navedenom informacijom o ograničenjima i promjenama prometnog režima te da prate upute redarske službe i policijskih službenika na terenu.

Pozivamo građane koji u navedenim ulicama parkiraju vozila da ih premjeste odmah, a najkasnije do petka, 7. kolovoza u 16 sati, kako bi povećali protočnosti osoba i posjetitelja, ali i radi prevencije mogućih oštećenja vozila. Grad Imotski je za ovaj događaj angažirao službu koja će premještati parkirana ili ostavljena vozila za koja budu ispunjeni uvjeti i bude postojala potreba za premještanjem - navode iz policije.

Gdje parkirati?

Što se parkinga tiče, iz policije navode da će se kao parking koristiti dio ulica Bruna Bušića, fra Stjepana Vrljića, Vladimira Nazora, Josipa Mladinova, Blajburška ulica, ulica Put Gojka Šuška i Županijska cesta 6184, kao i sva ostala pogodna proširenja u širem dijelu grada, a koja su dostupna građanima.

- Članovi redarske službe i policijski službenici provodit će poslove vezano uz usmjeravanje sudionika i nadzor prometa radi čega pozivamo vozače i posjetitelje da prate upute koje će im dati službene osobe prilikom dolaska u grad i pronalaska parkirnog mjesta. Pozivamo građane da prilikom dolaska na koncert koriste sva pogodna proširenja za parkiranje svojih vozila van grada na način na koji neće ometati normalan tok prometa - navode te mole sudionike u prometu za dodatno strpljenje i oprez.

U priopćenju mole i posjetitelje koncerta da nakon završetka nastupa ne izlazi svi u isto vrijeme i da 'prilikom napuštanja prostora vode računa da razilaženje bude postepeno i pažljivo usmjereno'.

- Apeliramo na posjetitelje da posebnu pažnju posvete osjetljivim skupinama, djeci i starijim osobama i da im daju prednost prilikom odlaska. Također vozače pozivamo na strpljenje prilikom uključivanja u promet i na dodatan oprez prilikom vožnje nakon završetka koncerta te posebno da vode računa o pješacima. Nemojte upravljati vozilom ako ste konzumirali alkohol. Čuvajmo jedni druge, posebno prilikom odlaska s koncerta! - navode.

Privremena zona zabrane letenja

Kako navode, od subote u 14 sati do nedjelje u 5 sati će iznad užeg i šireg grada Imotskog do visine 500 metara biti uspostavljena privremena zona zabrane letenja, uključujući i letove besposadnih letjelica, odnosno dronova, osim letova zrakoplova Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane.

Savjeti za posjetitelje

- Pozivamo posjetitelje na strpljenje prilikom ulaska u zonu koncerta. Osobe koje svakodnevno koriste terapiju ili lijekove neka je nose sa sobom. Pijte dovoljno vode i pridržavajte se preporuka djelatnika žurnih službi i naredbi policijskih službenika na terenu, kao i preporuka organizatora. Prije, za vrijeme i nakon koncerta vodite računa o sigurnosti svih ostalih građana.

Roditelje pozivamo da posebno skrbe o sigurnosti svoje djece tako da stalno budu pod njihovim nadzorom s obzirom na očekivane gužve i veliki intenzitet ljudi.

Na dan koncerta 08. kolovoza policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme koncerta snimati na stadionu i prilaznim pravcima. Pozivamo građane da poštuju upute i naredbe policijskih službenika i redarske službe - navode.