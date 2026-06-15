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U seksi kompletiću Ivana Knoll nastupila na FIFA Fan Festivalu, pogledajte atmosferu s nastupa

Piše Stela Kovačević,
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U seksi kompletiću Ivana Knoll nastupila na FIFA Fan Festivalu, pogledajte atmosferu s nastupa
Foto: Instagram

Ivana Knoll je u Los Angelesu u sklopu Svjetskog prvenstva 2026. nastupila u minijaturnom kompletu, a publika je bila oduševljena. Veselo su skakali zajedno s njom

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Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll (33) u nedjelju je nastupila na FIFA Fan Festivalu u Los Angelesu u sklopu Svjetskog prvenstva 2026.

Uoči nastupa se oglasila na društvenim mrežama i poručila: 'Vidimo se danas na FIFA World Cupu u Los Angelesu'.

Prije nastupa otkrila je koliko joj to znači:

- Plakala sam skoro cijelo jutro, a ja plačem jako rijetko. Možete zamisliti koliko je ovo veliko za mene - napisala je prisjetivši se puta koji ju je doveo od Čapljine do jedne od najvećih pozornica vezanih uz Svjetsko prvenstvo.

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Dodala je tada kako je karijeru izgradila bez pomoći agenata i menadžera:

- Cijelu svoju karijeru izgradila sam sama, bez agenta i menadžera. To je posebno teško u glazbenoj industriji koja je vrlo muški orijentirana i gdje se ženi iznimno teško probiti na DJ sceni - rekla je.

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VIDEO Ivana Knoll u 'vatrenom' izdanju zapalila atmosferu u LA-u. Nastupila na Fifa festivalu

Knoll je stekla prepoznatljivost nakon Svjetskog prvenstva u Kataru 2022., kada je svojim navijačkim izdanjima privukla pozornost i stekla publiku na drušvenim mrežama. Nakon toga, počela se baviti glazbom te je postala DJ-ica, a nastupala je i na velikim pozornicama. Jedan od takvih uspjeha je i FIFA Fan Festival.

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