U seriju Kumovi stiže novi lik, a utjelovit će ga Igor Kovač: 'Kiki je prije svega iskren čovjek...'

U seriju Kumovi stiže novi lik, a utjelovit će ga Igor Kovač: 'Kiki je prije svega iskren čovjek...'
Kikijev dolazak unijet će svježu energiju i novu dinamiku među likove, a gledatelje očekuje niz urnebesnih situacija...

U Zaglavama se u novim epizodama sprema prava zavrzlama. Nakon što je hotel Macan izgorio, situacija postaje sve napetija jer europska delegacija uskoro stiže u mjesto, a Macani za posebne goste hitno moraju osigurati smještaj. U nedostatku boljeg rješenja, odlučuju na imanju stvoriti lažni OPG, a dodatne probleme Macanima stvara i Vesna koja, nakon neugodnog ispada pred novinarima, krivnju svaljuje na Aljošu. U jeku novih zapleta, glumačkoj ekipi pridružuje se hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Igor Kovač, koji u seriju dolazi u ulozi Kikija, člana europske delegacije.

- Zaista sam sretan što sam pozvan i što mi je povjerena uloga Kikija. Pretpostavljam da je nakon toliko godina uspješnih sezona Kumova i ogromne gledanosti svaki novi lik pod povećalom publike, što je izazovno za svakog glumca. Ući u ovakav ansambl genijalnih, uigranih i duhovitih glumaca sigurno nije za svakoga. Ali evo vidjet ćemo hoću li opravdati očekivanja i nadam se da će publika uživati u nadolazećim epizodama - najavljuje Kovač.

Glumac svoj lik opisuje kao potpuno drugačijeg od ostalih.

- Ne samo zbog toga što nije iz južnih krajeva nego ga je oblikovao i njegov život na zapadu. Veseli me igrati ovu ulogu jer je Kiki prije svega iskren čovjek - najavljuje. Kovač ističe kako na setu vladaju profesionalnost i pozitiva.

- Sviđa mi se što je atmosfera prije svega radna. Puno se energije ulaže u čitanje, ponavljanje i pripremu teksta, što rezultira zanimljivim i realističnim scenama s potrebnom lakoćom, koja je izuzetno važna za komediju. Zahvalan sam kolegama koji su mi pomogli da uhvatim njihov dugogodišnji ritam snimanja i dobijem preciznost i lakoću igre - rekao je. 

Kikijev dolazak unijet će svježu energiju i novu dinamiku među likove, a gledatelje očekuje niz urnebesnih situacija. Dok se Macani pred delegacijom Europske unije pokušavaju predstaviti kao legalni OPG, Ivka će morati odigrati možda i najzahtjevniju ulogu dosad – praviti se da je gluha. Hoće li ih nove laži uvući u još veće spletke? Ne propustite već večeras od 20:15 na Novoj TV!

