Mirna Mihelčić vraća se u seriju Kumovi: 'Dugo me nije bilo...'

Omiljena serija Nove TV "Kumovi" prošlog se tjedna vratila na male ekrane i gledateljima donijela nove uzbudljive zaplete. Dok se u Zaglavama svi pripremaju za krštenje malog Andrije, niz nepredviđenih događaja prijeti pokvariti slavlje. Anđelu će iznenada pogoditi osip, Luce i Janka oborit će viroza, a Jadranka i Vinko nalaze se pred samim krahom njihovog braka.

U takvoj napetoj atmosferi Zaglave očekuje povratak Matije Macan, čije će obiteljske zavrzlame i svakodnevna zbivanja gledatelji od večeras ponovno moći pratiti. Nakon što je profesionalnu karijeru gradila u Baselu, Matija se sa kćeri Cvitom vraća u svoj kraj kako bi prisustvovala krštenju nećaka Andrije, a njezin iznenadni dolazak zateći će neke od mještana.

Foto: Luka Dubroja

- Matija mi je jako nedostajala. Dugo me nije bilo i zaželjela sam se snimanja - priznaje glumica Mirna Mihelčić. Iako joj je uloga majke trenutno najdraža, povratku na set silno se veselila: "Kad sam se s porodiljnog vratila na snimanje, imala sam osjećaj kao da nikad nisam ni otišla."

Kako bi pred Matijom održali privid sklada, svi se trude glumiti da je u Zaglavama sve u najboljem redu, iako je stvarnost daleko od idealne. Dok se na poslovnom planu sve čini stabilno, a pripreme za otvaranje novog projekta Macan su u tijeku, Jadranka i Vinko odlučuju pred Matijom glumiti savršen brak. U isto vrijeme Mirjanu iznenađuje Đivin dolazak u Sinj. Iako se čini da stvari napokon dolaze na svoje mjesto, mir neće dugo potrajati.

Foto: Luka Dubroja

Nove zaplete i uzbudljive preokrete u omiljenim Kumovima ne propustite već u večerašnjoj epizodi od 20:15 na Novoj TV!