U show 'Život na vagi' ulazi i Dominik, sin legendarnog golmana Dinama Zlatka Škorića

U šestoj sezoni showa 'Život na vagi' gledat ćemo dvoje novih kandidata, Dominika i Šteficu. Domagoj je sin Zlatka Škorića, legendarnog golmana Dinama, i žali što je jedini u obitelji koji nije naslijedio tu sportsku crtu.

Štefica Sever (40)

Štefica Sever dolazi iz Varaždina, radi kao administratorica u jednoj javnoj službi, a ima 156 kilograma.

- Želim se konačno moći pogledati u ogledalo i biti zadovoljna sobom! - odlučno kaže Štefica kojoj je 40. rođendan bio okidač za najvažniju promjenu u njezinu životu.

- Kolegica mi je donijela tortu i kad smo je pojeli, rekla sam: 'Ovo više nema smisla. Noga mi trne, ruka mi trne, kralježnica me boli, koljena me bole… Molim te, kolegice, otvori stranicu i prijavi me u 'Život na vagi'. To je bilo to. To je bilo taj dan i to mi je bio poklon za 40. rođendan - kaže Štefica koja se dvadeset godina bavila teškom atletikom - bacala je kladivo i kuglu.

Kad je krenula na fakultet, još je donekle održavala kilažu, no kad je odustala od studija i vratila se kući te počela raditi, kilogrami su se počeli gomilati.

- Nikad nisam u potpunosti prestala s vježbanjem jer da jesam, bila bih i deblja. Stvar je u tome da nisam karakter i nemam disciplinu. Znači, mučim se, nema dijeta koje nisam prošla, trudim se vježbati - zimi dosta, ljeti uopće ne vježbam i onda se samo gomilam. Općenito sam stalno u pokretu i nisam tip koji sjedi doma i gleda televizor - kaže i otkriva kako je najbolji napredak imala prije desetak godina, kad je hodala i trčala s prijateljicom koja ju je svaki tjedan mjerila i vagala.

Nažalost, nisu došle do cilja, ali sad je ustrajna u tome da ostvari sve što je zacrtala. U tome je najviše podržava obitelj za koju ima samo riječi hvale i zahvalna je što su toliko povezani te njezini brojni prijatelji.

- Kad sam odlazila od kuće, svi smo plakali i tad sam shvatila koliko me vole i to me sada drži. Oni me vole takvu kakva jesam i zbog njih idem do kraja. A kad sam trebala krenuti i kad su počeli navijati na početku ulice: 'Jedna je Štefica Sever…', srce mi je puklo. Ne znam tko nije plakao; i obitelj i prijatelji. I sad nema predaje, to je tih mojih pet minuta koje čekam 40 godina! - kaže Štefica.

Dominik Škorić Rođo (45)

Dominik Škorić dolazi iz Zagreba, po struci je politolog, a po zanimanju ugostitelj i DJ te ima 137 kilograma.

- Moj je nadimak Debeli, Vepar tako da to sve govori. Prvi motiv za prijavu u 'Život na vagi' mi je zdravlje, a i želim ponovno otići na bungee, skočiti iz aviona, normalno se odijevati, a za to sam sve predebeo. Još sam se s bratom, koji je sedam godina stariji od mene i izgleda kao UFC borac, dogovorio da ćemo nastaviti zajedno trenirati kad se vratim kući - kaže Dominik i dodaje kako je njegova cijela obitelj 'sportska' osim njega.

Naime, Dominikov pokojni otac bio je legendarni golman Zlatko Škorić i iskreno kaže kako je njegov brat od njega naslijedio tu sportsku crtu dok je on naslijedio ljubav prema hrani i glazbi.

- Kad je o debljini riječ, cijeli sam život u oscilacijama. Znači, bio sam buco pa sam smršavio… A kako se čovjek na sve nauči, tako sam se i ja naučio živjeti s boli - kaže i dodaje kako je jako zauzet s obzirom na to da radi u ugostiteljstvu, ali uvijek nađe vremena za kuhanje jer naglašava da je pravi gurman i hedonist.

Dominik otkriva kako je zbog narušenog zdravlja već dvaput završio u bolnici tako da je svjestan kako je krajnje vrijeme da promijeni svoje životne navike.

- Nadam se da ću u showu ostati što dulje. Promijenit ću svoje navike, ne namjeravam ostati takav kakav sam bio, ali znate kako kažu ljudi - vuk mijenja dlaku, ali ćud malo teže - kaže Dominik i ističe da je uporan i intuitivan čovjek koji zna slušati tako da vjeruje kako će ostvariti svoj cilj i naučiti puno toga u showu.

- Treninzi su odlični, poslije svakog se osjećam kao da sam ponovno rođen i želim što dulje mršavjeti u showu - zaključuje.

