Željka se s viškom kilograma 'bori' odmalena, a Zuzani je teško pao odlazak iz Češke

Uskoro kreće šesta sezona popularnog RTL-ovog showa 'Život na vagi'. Publici, koja željno iščekuje omiljenu tv emisiju na malim ekranima, prošli tjedan predstavljena su četiri kandidata, Filip, Marija, Ivana i Toma, kojima će se u novim životnim izazovima pridružiti dvije nove kandidatkinje Željka i Zuzana.

Željka Mateša (40) dolazi iz Duge Rese, radi kao blagajnica u jednom trgovačkom centru i ima 175 kilograma. Najveća snaga i motivacija u Željkinu životu njezina su djeca.

- Puni su podrške. Bilo nam je teško kad sam odlazila, plakali su jer se nikad nismo razdvajali, ali su me i bodrili govoreći: „Samo hrabro, sad nema odustajanja" - kaže Željka koja se s viškom kilograma bori odmalena da bi sa svakom trudnoćom situacija postajala sve problematičnija.

- U prvoj sam trudnoći pazila jer sam već tad bila pretila osoba, ali kad sam rodila, ponašala sam se opušteno i nabila sam kilograme do druge trudnoće. Poslije sam došla na 150 kilograma i kad sam rodila treće dijete, kilogrami su ostali i to se samo slagalo do moje sadašnje kilaže - otkriva Željka koja je pokušala držati neke dijete, ali kaže da je to bilo katastrofalno zato što bi preko tjedna jela samo jedan jogurt na dan, a vikendima sve ostalo i kilogrami bi joj se uvijek vraćali.

- Probala sam ići u teretanu, ali postalo mi je previše stresno uz troje male djece, posao, kuću... Nisam baš dobra u tome da si sama određujem dijetu zato što idem iz krajnosti u krajnost - ili jedem ili ne jedem. Ne mogu naći sredinu i prehrana mi je problem - kaže i dodaje kako su joj uz djecu najveća podrška kolege s posla, koje smatra drugom obitelji.

- Na poslu su mi stalno govorili da trebam skinuti kilograme i da sam pretjerala pa mi ne bi davali neke teže poslove, nego me stavljali na blagajnu, ali i sad je i to problem jer moje tijelo drobi moje tijelo. Teško je kad imaš određenu kilažu sam se natjerati na gubljenje kilograma, ali oko mene su ljudi koji imaju isti cilj i želju, koju razumiju i bol i sve, oni te motiviraju. I treneri koji se trude objasniti kako da pokrenemo tijelo. Odlučna sam u tome da uspijem. Nemam pretjerane ciljeve niti sam nerealna, ali vjerujem da mogu biti zdravija od ovoga što sam si napravila. Moram se naučiti drukčije nositi s tim i mislim da će mi 'Život na vagi' jako pomoći. Ne znam ni kuhati zdravo; ja kuham kako je kuhala moja baka; seosko jelo, ali oni su išli raditi na njivu, a ja sjednem za blagajnu. I tako sad kuham svojoj djeci i vidim da to nikamo ne vodi. Nadam se ovdje naučiti i njima pomoći, da imaju aktivniji život i da im bude lakše - kaže Željka i zaključuje:

- Imam 40 godina i želim živjeti, mislim da postoji još puno toga što mogu napraviti i iskusiti.

Zuzana Filipaš (47) dolazi iz istarskog mjesta Raša, po zanimanju je obrtnica i ima 146 kilograma. Čehinja Zuzana zbog ljubavi se prije 25 godina preselila u Hrvatsku, sada je u drugom braku, ima sina i kćer iz prvog braka te kaže:

- Imam divnu djecu, najboljeg prijatelja - mog muža i psa. Sretna sam i volimo se. Volimo jedan drugoga i velika smo si podrška, ali u ogledalu više ne vidim sebe, nego neku drugu osobu. Više si neću dopustiti da ne volim samu sebe. Želim biti vesela jer sam inače takva osoba.

Zuzana kaže kako su njezina djeca jako aktivna, vole sport i jedva čeka trenutak kad će ponovno moći trčati s kćeri po prekrasnoj okolici Raše.

- Meni je okidač za početak debljanja bila ta promjena života. U Češkoj sam bila dosta aktivna, s prijateljima sam išla u prirodu, na trčanje, igrala odbojku, tenis… Ovdje su mi nedostajali prijatelji koji su aktivni. Na to je sigurno utjecala i psiha jer nemate prijatelje, još ne znate dobro jezik i ostalo. Ali bez obzira na to sve, sama sam sebi kriva jer sam si to dopustila - kaže Zuzana koja je kupovala neke proizvode za mršavljenje, ali je naposljetku shvatila da od toga nema previše pomoći ako ne promijeniš način života.

- Kad mi netko kaže da trebam početi vježbati, onda sam lijena. Volim biti kreativna, crtati, pisati, volim prirodu, zagrliti drvo, laganje šetnje, a vježbanje nula - iskrena je Zuzana koju sin i kći bodre govoreći kako će joj biti lakše smršavjeti jer zna vježbati, ali tek kad je to i sama osvijestila, odlučila se prijaviti u 'Život na vagi'.

- Obitelj mi je najveća podrška na ovome putu; moja kći, sin i muž. I moja šefica, koja mi je rekla da odem i vratim se sretna - otkrila je Zuzana i zaključila:

- Učinit ću nešto za sebe i iskoristiti ovo vrijeme za novi početak.

