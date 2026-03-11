Obavijesti

UGOSTIT ĆE EKIPU U RIJECI

U Večeri za 5 kuha Sebastijan, a Olga bi mogla ostati gladna!

Foto: rtl

Gordana će pretpostaviti kako će Sebastijan Olgi, koja ne jede meso, pripremiti nešto posebno sa strane kako bi se i ona najela, ali on ne planira biti uviđavan prema Olginom načinu prehrane

Admiral

Nakon Lučana i Olge, danas je red na Sebastijanu, 40-godišnjem profesoru talijanskog po struci, da ugosti ekipu u svom domu u Rijeci. Sebastijan nikad nije radio u struci, a nakon deset godina u ugostiteljstvu prekvalificirao se pa sada radi kao maser i nada se pokretanju vlastitog biznisa.

„Karakterno mislim da sam opušten, simpatičan, pristupačan“, kaže Sebastijan, koji živi s mamom s kojom je jako povezan, kao i sa sestrom i nećacima, kojima je čak posvetio i tetovažu. „Ja sam odmah primijetila Sebastijanove tetovaže, prije nego sam primijetila Sebastijan iskreno. Baš su lijepe i posebne“, komentira Olga.

Foto: rtl

Današnji domaćin redovito vježba u teretani, pazi na prehranu i priznaje: „Mislim da je danas jako bitno izgledati dobro, trudim se oko toga.“

Svojim gostima Sebastijan će pripremiti predjelo koje je nazvao 'Crni prah Rima', glavno jelo 'U kotletu ljubavi' te desert 'Chocco Loco'. „Meso, konačno, nakon ribe“, komentirat će zadovoljno Gordana, a Lučano zaključiti kako će predjelo sigurno biti neka tjestenina.

Gordana će pretpostaviti kako će Sebastijan Olgi, koja ne jede meso, pripremiti nešto posebno sa strane kako bi se i ona najela, ali on ne planira biti uviđavan prema Olginom načinu prehrane: „Ne planiram se prilagođavati, ako je jela ribu i sama pripremala losos mislim da joj ne bi trebao biti problem pojesti malo mesa.“

Foto: rtl

Iako će Olga možda ostati gladna, sigurno je da će večera biti po Vladimirovom ukusu: „Samo meso volim jesti“, zaključit će.

Foto: rtl

Kako će proći Sebastijanova večera - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Večere za 5' danas od 17.50. Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

