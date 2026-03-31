U Večeri za 5 kuhat će Jurica: 'Goste očekuje egzotična hrana'

Nakon što je Damir Cerovski jučer otvorio rapski tjedan 'Večere za 5' i osvojio solidnih 69 bodova, danas je na redu za kuhanje Jurica Perčinić. Ovaj 48-godišnji obiteljski čovjek, suprug i otac, po struci je kuhar, ali se tim poslom već neko vrijeme ne bavi.

Za sebe kaže da je komunikativan i druželjubiv, te da se lako privikne na svako društvo i naglašava: „Ja sam totalni zaljubljenik u more. Prvo ujutro popijem kavu kraj mora, razmislim o svom danu i krenem dalje.“

„Jurica je u svemu profesionalan, bilo da kuha, bilo da lovi ribu ili je lovac na divljač“, komentira za današnjeg domaćina Damir. A Jurica se u slobodno vrijeme najradije bavi lovom i ribolovom pa i na taj način uživa u prirodi koja ga okružuje.

„Danas ih očekuje egzotična hrana i prije svega dobra atmosfera“, najavljuje današnji domaćin koji će svojim gostima pripremiti predjelo nazvano 'Punta dolina i 4 zvonika', glavno jelo 'Vela buža' te desert 'Zalaz sunca'.

„Probao sam što Jurica sprema u svojim ugostiteljskim objektima i to je uvijek stvarno posebno i drugačije - zna se da je on u smjeni“, komentira Damir Matušan.

