U 'Vrag nosi Pradu 2' ismijavaju Bezosa i Sánchez? Oni koji su gledali film iznijeli su 'dokaze'
Modni svijet je u šoku nakon što je film 'Vrag nosi Pradu 2' navodno ismijao Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez, nakon što su financirali Me Galu. Osim njih sponzoriraju ju i Anna Wintour, Beyoncé i Nicole Kidman.
Neki tvrde kako će se Bezos i Sánchez naći u neugodnoj situaciji na najvećoj večeri mode, jer Met Gala ima snažnu poveznicu s filmom 'Vrag nosi Pradu 2' - za koji mnogi tvrde da prikazuje upravo njih, piše Daily Mail.
Iako je iznošenje radnje još pod embargom, oni koji su pogledali film tvrde kako postoji sličnosti između Sánchez i lika Emily, koji igra Emily Blunt.
U nastavku Emily napušta Runway i radi za Dior. Kako se očajnički želi popesti na društvenoj ljestvici, izlazi s milijarderom Benjijem kojeg igra Justin Theroux. Za njegov lik mnogi kažu kako podsjeća na kombinaciju Muska i Bezosa.
Nakon što se obogatio, njegov lik počne raskošno trošiti novac na svoju partnericu. Njegova prva supruga novac od razvoda koristi kako bi pomogla drugima, a to je mnoge podsjetilo na Bezosovu bivšu suprugu MacKenzie Scott.
Osim toga, Emily i Benji će razmatrati kupnju Runwaya, a to su mnogi protumačili kao aluziju na glasine da Bezos i Sánchez pokušavaju kupiti izdavača Voguea.
Glasnogovornik Emily Blunt odbacio je ove tvrdnje. Inače, na Met Gali očekuje se dolazak glumačke postave filma.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+