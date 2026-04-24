EVO ŠTO KAŽU

U 'Vrag nosi Pradu 2' ismijavaju Bezosa i Sánchez? Oni koji su gledali film iznijeli su 'dokaze'

Piše Stela Kovačević,
storyeditor/2026-03-05/PXL_REU_280625_134865704.jpg | Foto: REUTERS/PIXSELL

Neki tvrde kako će se Bezos i Sánchez naći u neugodnoj situaciji na najvećoj večeri mode, jer Met Gala ima snažnu poveznicu s filmom 'Vrag nosi Pradu 2' - za koji mnogi tvrde da prikazuje upravo njih

Admiral

Modni svijet je u šoku nakon što je film 'Vrag nosi Pradu 2' navodno ismijao Jeffa BezosaLauren Sánchez, nakon što su financirali Me Galu. Osim njih sponzoriraju ju i Anna Wintour, Beyoncé i Nicole Kidman.

storyeditor/2026-03-05/PXL_DPA_110424_112883741.jpg | Foto: Pixsell/DPA

Neki tvrde kako će se Bezos i Sánchez naći u neugodnoj situaciji na najvećoj večeri mode, jer Met Gala ima snažnu poveznicu s filmom 'Vrag nosi Pradu 2' - za koji mnogi tvrde da prikazuje upravo njih, piše Daily Mail.

Iako je iznošenje radnje još pod embargom, oni koji su pogledali film tvrde kako postoji sličnosti između Sánchez i lika Emily, koji igra Emily Blunt.

Premiere of "The Devil Wears Prada 2" in New York City
Foto: Jeenah Moon

U nastavku Emily napušta Runway i radi za Dior. Kako se očajnički želi popesti na društvenoj ljestvici, izlazi s milijarderom Benjijem kojeg igra Justin Theroux. Za njegov lik mnogi kažu kako podsjeća na kombinaciju Muska i Bezosa.

Nakon što se obogatio, njegov lik počne raskošno trošiti novac na svoju partnericu. Njegova prva supruga novac od razvoda koristi kako bi pomogla drugima, a to je mnoge podsjetilo na Bezosovu bivšu suprugu MacKenzie Scott.

Osim toga, Emily i Benji će razmatrati kupnju Runwaya, a to su mnogi protumačili kao aluziju na glasine da Bezos i Sánchez pokušavaju kupiti izdavača Voguea.

European premiere of "The Devil Wears Prada 2", in London
Foto: Jack Taylor

Glasnogovornik Emily Blunt odbacio je ove tvrdnje. Inače, na Met Gali očekuje se dolazak glumačke postave filma.

