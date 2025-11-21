U Zagreb dolazi Antoine d’Agata

U suradnji Francuskog instituta u Hrvatskoj i Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, s posebnim zadovoljstvom najavljujemo dolazak istaknutog suvremenog francuskog fotografa Antoinea d’Agatae, člana legendarne agencije Magnum Photos i jednog od najradikalnijih autora današnjice.

Dobitnik prestižne nagrade Niépce za mladog fotografa, autor više od dvanaest knjiga i triju filmova, d’Agata je umjetnik čija je karijera oblikovana pod mentorstvom Larryja Clarka i Nan Goldin, te izlaganjima u Centre Pompidou u Parizu, na festivalu Les Rencontres d’Arles i u brojnim svjetskim galerijama. Kroz spoj dokumentarnog i osobnog u temama poput ovisnosti, nasilja, seksualnosti i migracija, njegov rad na sirov, emotivan i beskompromisan način istražuje granice ljudskih iskustava.

Foto: promo

Od 24. do 28. studenoga 2025., Antoine d’Agata održat će petodnevnu radionicu za studente i alumne diplomskog studija fotografije Akademije dramske umjetnosti. Rezultati radionice bit će predstavljeni na izložbi u ADU galeriji f8 (Frankopanska 22), čije se otvorenje održava 28. studenoga u 20:00 sati. Istoga dana, 28. studenoga u 18:00 sati, u prostoru F22 – akademska scena Akademije dramske umjetnosti (Frankopanska 22), d’Agata će održati masterclass predavanje otvoreno i besplatno za javnost. Predavanje će se održati na engleskom jeziku, a moderirat će ga Bojan Mrđenović, fotograf i profesor fotografije na ADU.

O umjetniku

Antoine d’Agata (Marseille, 1961.) francuski je fotograf i filmski redatelj. Nakon što je 1983. napustio Francusku i započeo niz dugih putovanja, 1990. upisuje studij fotografije na International Center of Photography u New Yorku, gdje su mu mentori bili Larry Clark i Nan Goldin. Njegov rad istražuje suvremeno nasilje u svim njegovim oblicima – od društvenog (ovisnosti, kriminal, seksualni ekscesi) do političkog i ekonomskog (migracije, izbjeglištvo, siromaštvo i rat). Od 2008. član je Magnum Photos, a njegovi su radovi predstavljeni na najznačajnijim svjetskim festivalima i u najuglednijim institucijama, među kojima su Les Rencontres de la Photographie u Arlesu i Centre Pompidou u Parizu.

Foto: Magnum Collection

Organizacijski odbor:

Francuski institut u Hrvatskoj

Alice de Parscau, ataše za kulturu i zamjenica ravnateljice, voditeljica projekta

Katedra za fotografiju, Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu

Bojan Mrđenović, izv. prof. art., voditelj projekta

Jelena Blagović, izv. prof. art., šefica Katedre za fotografiju, voditeljica ADU Galerije f8

Davor Konjikušić, doc. art., Katedra za fotografiju, Odsjek snimanja

Ivan Idžojtić, umj. asist., Odsjek snimanja, asistent u organizaciji

Polaznici radionice:

Studenti diplomskog studija fotografije: David Bakarić Mihaljević, Reina Krumm, Kala Eror, Ana Orlić, Vedran Radovanović, Vid Redža

Alumni: Inia Herenčić, Filip Milković, Tjaša Kalkan

RASPORED DOGAĐANJA:

FOTOGRAFSKA RADIONICA S ANTOINE D’AGATOM – 24. do 28. studenoga 2025.

Lokacija: Akademija dramske umjetnosti, Trg Republike Hrvatske 5

Sudionici: studenti i alumni diplomskog studija fotografije

Tijekom pet dana radionice, Antoine d’Agata će sa studentima istraživati granice dokumentarne i osobne fotografije, kroz teme društvene ranjivosti, identiteta i intime.

“INTENZIV” - IZLOŽBA FOTOGRAFIJA POLAZNIKA RADIONICE – 28. studenoga 2025. u 20:00 sati

Lokacija: ADU Galerija f8, Frankopanska 22

Rezultati radionice bit će predstavljeni javnosti na izložbi u ADU Galeriji f8, prostoru Akademije dramske umjetnosti posvećenom suvremenoj fotografskoj praksi.

MASTERCLASS ANTOINEA D’AGATAE – 28. studenoga 2025. u 18:00 sati

Lokacija: F22 – akademijska scena ADU-a, Frankopanska 22

Ulaz: besplatan i otvoren za javnost

Moderator: Bojan Mrđenović, fotograf i profesor na ADU-u

U sklopu javnog masterclassa, d’Agata će govoriti o svom umjetničkom pristupu, radu u Magnum Photosu, te o fotografiji kao oruđu osobnog i društvenog suočavanja s granicama stvarnosti. Predavanje će se održati na engleskom jeziku.