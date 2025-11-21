Studenti i alumni diplomskog studija fotografije na ADU imat će priliku sudjelovati na radionici jednog od najradikalnijih fotografa današnjice
U Zagreb dolazi Antoine d’Agata
U suradnji Francuskog instituta u Hrvatskoj i Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, s posebnim zadovoljstvom najavljujemo dolazak istaknutog suvremenog francuskog fotografa Antoinea d’Agatae, člana legendarne agencije Magnum Photos i jednog od najradikalnijih autora današnjice.
Dobitnik prestižne nagrade Niépce za mladog fotografa, autor više od dvanaest knjiga i triju filmova, d’Agata je umjetnik čija je karijera oblikovana pod mentorstvom Larryja Clarka i Nan Goldin, te izlaganjima u Centre Pompidou u Parizu, na festivalu Les Rencontres d’Arles i u brojnim svjetskim galerijama. Kroz spoj dokumentarnog i osobnog u temama poput ovisnosti, nasilja, seksualnosti i migracija, njegov rad na sirov, emotivan i beskompromisan način istražuje granice ljudskih iskustava.
Od 24. do 28. studenoga 2025., Antoine d’Agata održat će petodnevnu radionicu za studente i alumne diplomskog studija fotografije Akademije dramske umjetnosti. Rezultati radionice bit će predstavljeni na izložbi u ADU galeriji f8 (Frankopanska 22), čije se otvorenje održava 28. studenoga u 20:00 sati. Istoga dana, 28. studenoga u 18:00 sati, u prostoru F22 – akademska scena Akademije dramske umjetnosti (Frankopanska 22), d’Agata će održati masterclass predavanje otvoreno i besplatno za javnost. Predavanje će se održati na engleskom jeziku, a moderirat će ga Bojan Mrđenović, fotograf i profesor fotografije na ADU.
O umjetniku
Antoine d’Agata (Marseille, 1961.) francuski je fotograf i filmski redatelj. Nakon što je 1983. napustio Francusku i započeo niz dugih putovanja, 1990. upisuje studij fotografije na International Center of Photography u New Yorku, gdje su mu mentori bili Larry Clark i Nan Goldin. Njegov rad istražuje suvremeno nasilje u svim njegovim oblicima – od društvenog (ovisnosti, kriminal, seksualni ekscesi) do političkog i ekonomskog (migracije, izbjeglištvo, siromaštvo i rat). Od 2008. član je Magnum Photos, a njegovi su radovi predstavljeni na najznačajnijim svjetskim festivalima i u najuglednijim institucijama, među kojima su Les Rencontres de la Photographie u Arlesu i Centre Pompidou u Parizu.
Organizacijski odbor:
Francuski institut u Hrvatskoj
Alice de Parscau, ataše za kulturu i zamjenica ravnateljice, voditeljica projekta
Katedra za fotografiju, Odsjek snimanja, Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu
Bojan Mrđenović, izv. prof. art., voditelj projekta
Jelena Blagović, izv. prof. art., šefica Katedre za fotografiju, voditeljica ADU Galerije f8
Davor Konjikušić, doc. art., Katedra za fotografiju, Odsjek snimanja
Ivan Idžojtić, umj. asist., Odsjek snimanja, asistent u organizaciji
Polaznici radionice:
Studenti diplomskog studija fotografije: David Bakarić Mihaljević, Reina Krumm, Kala Eror, Ana Orlić, Vedran Radovanović, Vid Redža
Alumni: Inia Herenčić, Filip Milković, Tjaša Kalkan
RASPORED DOGAĐANJA:
FOTOGRAFSKA RADIONICA S ANTOINE D’AGATOM – 24. do 28. studenoga 2025.
Lokacija: Akademija dramske umjetnosti, Trg Republike Hrvatske 5
Sudionici: studenti i alumni diplomskog studija fotografije
Tijekom pet dana radionice, Antoine d’Agata će sa studentima istraživati granice dokumentarne i osobne fotografije, kroz teme društvene ranjivosti, identiteta i intime.
“INTENZIV” - IZLOŽBA FOTOGRAFIJA POLAZNIKA RADIONICE – 28. studenoga 2025. u 20:00 sati
Lokacija: ADU Galerija f8, Frankopanska 22
Rezultati radionice bit će predstavljeni javnosti na izložbi u ADU Galeriji f8, prostoru Akademije dramske umjetnosti posvećenom suvremenoj fotografskoj praksi.
MASTERCLASS ANTOINEA D’AGATAE – 28. studenoga 2025. u 18:00 sati
Lokacija: F22 – akademijska scena ADU-a, Frankopanska 22
Ulaz: besplatan i otvoren za javnost
Moderator: Bojan Mrđenović, fotograf i profesor na ADU-u
U sklopu javnog masterclassa, d’Agata će govoriti o svom umjetničkom pristupu, radu u Magnum Photosu, te o fotografiji kao oruđu osobnog i društvenog suočavanja s granicama stvarnosti. Predavanje će se održati na engleskom jeziku.
