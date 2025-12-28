Udala se kći Gordona Ramsayja, ceremoniju zasjenila obiteljska svađa: 'Sram vas bilo oboje!'

Holly Ramsay, kći slavnog kuhara Gordona Ramsaya i plivač Adam Peaty vjenčali su se u subotu na povijesnom imanju. No, lijepu ceremoniju zasjenio je sukob između Adama i njegove obitelji, zbog čega većina njegovih najbližih nije ni bilo na popisu gostiju. Kako navodi Mirror, izgleda da je od cijele obitelji na ceremoniji bila samo njegova sestra Bethany.

Mladenka i mladoženja proglašeni su mužem i ženom te su napustili crkvu oko 13:30 uz radosnu zvonjavu zvona, nakon čega su se uputili na primanje u Kin House, georgijansku vilu udaljenu dvadesetak kilometara. Dok su gosti uživali u svadbenom banketu i tradicionalnoj torti posluženoj u osam sati navečer, Adamova majka Caroline (59) sjedila je kod kuće u Staffordshireu, više od 200 kilometara dalje.

Foto: Ben Birchall/PRESS ASSOCIATION

- Neću dopustiti da me ponovno ovako povrijedi - rekla je Caroline za The Mail on Sunday.

Svemu tome prethodi sukob iz rujna 2024. godine, kada Adam i Holly nisu pozvali njegovu širu obitelj na zaručničku zabavu, a Caroline nije bila pozvana ni na Hollynu djevojačku, iako su tamo bile Hollyna mama Tana Ramsay, kao i Victoria Beckham.

U cijelu obiteljsku svađu se uplela i Adamova teta Louise, koja mu je nekoliko trenutaka prije vjenčanja poslala poruku u kojoj je izrazila mišljenje o cijeloj situaciji.

Foto: Ben Birchall/PRESS ASSOCIATION

- Nadam se da nikada nećeš iskusiti dubinu boli koju si nanio svojoj majci, a unatoč svemu, ona te i dalje voli. Sram vas oboje bilo. Sramota. Sjeti se na ovaj, svoj najsretniji dan, i na svaku godišnjicu svog najsretnijeg dana, da si svoju majku povrijedio toliko duboko da njezina duša vrišti - napisala mu je, navode britanski mediji.

S druge strane, obitelj Ramsay je oduševljena. Gordon Ramsey objavio je u petak na društvenim mrežama fotografije s kćeri te napisao: 'Toliko sam sretan što mogu ovu prekrasnu mladenku dovesti do oltara, i što dobivam nevjerojatnog zeta, Adama Peatyja. Volim te puno Holly, ne mogu biti ponosniji'.