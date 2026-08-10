Udala se najmlađa kći Brucea Willisa i Demi Moore: Tallulah je za djeveruše odabrala sestre

Gosti na vjenčanju Tallulah Willis (32) podijelili su na društvenim mrežama fotografije s 'prekrasnog' vjenčanja najmlađe kćeri Demi Moore i Brucea Willisa. Tallulah se u subotu udala za glazbenika Justina Aceea, u Sun Valleyju u Idahu. Par je skupa tri godine, a među brojnim gostima na njihovom vjenčanju bila je i Demina kolegica Lucy Liu, glumac Andrew Garfield i dizajner Zac Posen.

Mladenkine djeveruše bile su njezine sestre Rumer (37) i Scout (35), koje su izgledale elegantno u identičnim mint zelenim haljinama bez naramenica. Tallulah je do oltara stigla u raskošnoj vjenčanici izrađenoj po mjeri, čiji je dizajner Pierpaolo Piccioli, kreativni direktor modne kuće Balenciaga.

Foto: Instagram

Ceremonija je održana na otvorenom, a prostor je bio ukrašen detaljima poput pozlaćenih ogledala, ukrasnih grmova i golemih cvjetnih aranžmana. Gosti su večerali iz različitih, međusobno neusklađenih tanjura, dok su dugački stolovi bili ukrašeni nježno ružičastim ružama. Producentica Heather Parry podijelila je niz fotografija i oduševljeno opisala 'prekrasan' dan, piše Daily Mail.

- Tallulah poznajem još otkako je bila djevojčica, kada se Demi prvi put vratila u Los Angeles kako bi snimala 'Charliejeve anđele', i bilo je pravo zadovoljstvo gledati kako izrasta u prekrasnu ženu kakva je danas. Tallulah je oduvijek imala nevjerojatnu energiju i srce puno ljubavi, a gledati je kako pronalazi svoju osobu za cijeli život u Justinu jako me usrećilo. Kakva prekrasna večer i prekrasan početak - napisala je Parry.

Foto: Instagram

Idaho za Tallulah ima posebno značenje jer je ondje provela velik dio ranog djetinjstva na obiteljskom ranču, nakon što su se Bruce i Demi zbog svojih kćeri preselili iz Los Angelesa. Vjenčanje dolazi u trenutku kada se holivudska zvijezda Bruce Willis (71), i dalje teško nosi s demencijom, koja mu je dijagnosticirana 2023. godine i zbog koje danas mora imati cjelodnevnu skrb. Bruceova supruga Emma Heming Willis (50) prošle je godine otkrila da glumac živi u obližnjoj jednokatnici u kojoj ima cjelodnevnu skrb, ali je i dalje u bliskom kontaktu sa svojom obitelji.

Foto: Instagram

- Bruce je i dalje vrlo pokretan. Bruce je općenito zaista dobrog zdravlja. Samo što mu mozak otkazuje - rekla je Heming Willis. Ne zna se je li se glumac pojavio na vjenčanju svoje najmlađe kćeri.