Obavijesti

Show

Komentari 0
DISKRETNA CEREMONIJA

Udala se Samantha iz hit serije 'Seks i grad': To joj je 4. brak

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Udala se Samantha iz hit serije 'Seks i grad': To joj je 4. brak
3
Foto: Instagram

Kim Cattrall, udala se po četvrti put na tajnoj ceremoniji održanoj u Londonu, gdje je navodno bilo samo 12 gostiju. Prema informacijama, sudbonosno 'da' izgovorila je u staroj gradskoj vijećnici Chelseaja

Kim Cattrall (60) po četvrti je puta rekla sudbonosno 'da'. Naime, kako je prenio People, zvijezda serije 'Seks i grad' udala se za audio-inženjera Russella Thomasa (54) na diskretnoj ceremoniji održanoj u Velikoj Britaniji. Cijelo svadbeno slavlje održano je na tajnoj lokaciji u Londonu gdje je navodno bilo samo 12 gostiju, a prema dostupnim informacijama udala se u staroj gradskoj vijećnici Chelseaja.

Foto: Instagram

Na fotografijama intimnog vjenčanja vidljivo je da je Cattrall nosila elegantno odijelo koje je stilizirala njezina dugogodišnja suradnica, i bivša kostimografkinja serije 'Seks i grad', Patricia Field. Diorovo odijelo koje je nosila sastojalo se od sakoa boje šampanjca i neprozirne suknje. Uz odijelo,  glumica je nosila i nježne bijele čipkaste rukavice Cornelia James i šešir po mjeri koji je izradio Philip Treacy,  a koji je bio ukrašen upečatljivim ukrasom od bijele čipke i prekrasnim cvijetom od tkanine.

A TEK JE POČELO Seks se vraća u 'Seks i grad': Već u prvoj epizodi gledatelje iznenadile 'vruće' scene...
Seks se vraća u 'Seks i grad': Već u prvoj epizodi gledatelje iznenadile 'vruće' scene...

Ranije je Kim  za The Times izjavila da je vrlo zahvalna na svom divnom odnosu s Thomasom kada je pohvalila njihov 'lijep život'. Također, u razgovoru za Glamour, Kim je otkrila da su ona i Russell krenuli pričati nakon njezina gostovanja u emisiji BBC Radija 4, te da ju je pratio na X-u.

'NE SUDIM' Zvijezda filma 'Seks i grad' nije snimala 'vruće' scene kao njene kolegice: Bila sam sramežljiva...
Zvijezda filma 'Seks i grad' nije snimala 'vruće' scene kao njene kolegice: Bila sam sramežljiva...

- Poslao mi je izravnu poruku. Bilo je  vrlo moderno i jednostavno - prokomentirala je Cattrall tada. 

NASTAVAK SEKS I GRADA Dobra satnica: Otkrili koliko je Kim Cattrall zaradila za minutu koliko se pojavila u 'I tek tako'
Dobra satnica: Otkrili koliko je Kim Cattrall zaradila za minutu koliko se pojavila u 'I tek tako'

Podsjetimo, nedavno su se Kim i Russell zajedno pojavili na dodjeli modnih nagrada 2025. u londonskom Royal Albert Hallu, gdje je po prvi puta pokazala svoj vjenčani prsten, jer su do tada vijest skrivali podalje od očiju javnosti.

Tribeca Film Festival - 'Happy Clothes: A Film About Patricia Field' World Premiere
Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama
RONALDOVA LJEPOTICA

FOTO Hop, hop! Gdje Georgina skokom, drugi okom: Pokazala je obline u crvenim tangicama

Georgina Rodriguez, zaručnica Cristiana Ronalda, objavila je na svojim društvenim mrežama nekoliko fotografija. Među njima je i nekoliko vrlo atraktivnih na kojima je pokazala svoje obline
FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine
SLAVI ROĐENDAN

FOTO Slavna glumica kao da ne stari: Bila je seks simbol 90-ih, a nitko joj ne bi dao te godine

Oskarovka Marisa Tomei proslavila se 90-ih godina u nizu hit filmova i serija, a u glumi je aktivna i danas. Slavna glumica nerijetko je dobivala titulu seks simbola te je godinama bila tiha patnja muškaraca diljem svijeta. Ljubila je nekoliko poznatih muškaraca, no nikada nije stala pred oltar. Danas slavi 61. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch
SUKOB I DALJE TRAJE

Nakon sukoba predsjednik Miss Universea kazneno prijavio pobjednicu Fatimu Bosch

Miss Universe 2025 prvi put je dospjela na naslovnice zbog žustre rasprave između nje i Itsaragrisila tijekom prijenosa uživo na prednatjecateljskom događaju 4. studenog

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025