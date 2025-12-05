Udala se Samantha iz hit serije 'Seks i grad': To joj je 4. brak

Kim Cattrall (60) po četvrti je puta rekla sudbonosno 'da'. Naime, kako je prenio People, zvijezda serije 'Seks i grad' udala se za audio-inženjera Russella Thomasa (54) na diskretnoj ceremoniji održanoj u Velikoj Britaniji. Cijelo svadbeno slavlje održano je na tajnoj lokaciji u Londonu gdje je navodno bilo samo 12 gostiju, a prema dostupnim informacijama udala se u staroj gradskoj vijećnici Chelseaja.

Foto: Instagram

Na fotografijama intimnog vjenčanja vidljivo je da je Cattrall nosila elegantno odijelo koje je stilizirala njezina dugogodišnja suradnica, i bivša kostimografkinja serije 'Seks i grad', Patricia Field. Diorovo odijelo koje je nosila sastojalo se od sakoa boje šampanjca i neprozirne suknje. Uz odijelo, glumica je nosila i nježne bijele čipkaste rukavice Cornelia James i šešir po mjeri koji je izradio Philip Treacy, a koji je bio ukrašen upečatljivim ukrasom od bijele čipke i prekrasnim cvijetom od tkanine.

Ranije je Kim za The Times izjavila da je vrlo zahvalna na svom divnom odnosu s Thomasom kada je pohvalila njihov 'lijep život'. Također, u razgovoru za Glamour, Kim je otkrila da su ona i Russell krenuli pričati nakon njezina gostovanja u emisiji BBC Radija 4, te da ju je pratio na X-u.

- Poslao mi je izravnu poruku. Bilo je vrlo moderno i jednostavno - prokomentirala je Cattrall tada.

Podsjetimo, nedavno su se Kim i Russell zajedno pojavili na dodjeli modnih nagrada 2025. u londonskom Royal Albert Hallu, gdje je po prvi puta pokazala svoj vjenčani prsten, jer su do tada vijest skrivali podalje od očiju javnosti.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM