Udovica Hugha Hefnera: U sobi je imao kamere i snimao slavne osobe s A-liste i političare...

Udovica Hugha Hefnera, Crystal Hefner, u svojim memoarima 'Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself' otkriva da je njezin suprug postavio kamere po svojoj spavaćoj sobi. Crystal tvrdi da je pronašla 'male špijunske rupe' u podnožju njegovog kreveta te smatra da je snimao seksualne avanture. 'Kad sam ga pitala o njima, samo je slegnuo ramenima', napisala je.

Foto: Privatni album

'Ali čemu one služe?', upitala sam ga. 'Puno sam snimao', rekao je ponosno. 'Imao sam sate videa, stotine seksi snimki.', dio je iz memoara. Crystal ga je pitala i znaju li žene da ih je snimao, na što je on rekao da je to njegova spavaća soba i njegova kuća. Priznao joj je da je snimao i slavne osobe s A-liste te da je imao 'videozapise divljih orgija, također sa slavnim osobama i političarima i poslovnim liderima, od kojih su neki bili u braku'.

Foto: Michael Germana/Press Association/PIXSELL

Crystal je nedavno progovorila o braku s Hefnerom, sedam godina nakon njegove smrti.

- Činilo se kao svijet uspjeha i fantazije, ali moraš spavati s 80-godišnjakom. Postoji cijena. Sve ima cijenu - rekla je za People. Otkrila je i da se često morala farbati jer je Hughu jako smetalo kada joj se vidio izrast.

- Morala sam se stalno farbati i to bi mi opeklo tjeme i imala bih plikove. Ali iz nekog razloga, mislila sam da je sve to normalno i da je to potrebno kako bih bila lijepa u Hefovim očima - dodala je.