Uf, ovo boli! Mile Kekin objavio snimku pada s pozornice, a za 24sata kaže: Srećom niska bina

Frontmen grupe Hladno pivo, Mile Kekin (53), objavio je na svom Instagram profilu snimku neugodnog trenutka koji mu se dogodio na Regius festivalu u Šibeniku.

Naime, pjevač je izvodio pjesmu 'Soundtrack za život', a u jednom trenutku skočio je sa zvučnika na binu, ali izgubio je ravnotežu i pao naglavačke s pozornice. Pitali smo glazbenika ima li kakvu ozljedu.

- Ma jok. Kao novi sam. Srećom niska bina - kratko nam je odgovorio Kekin.

Istog trenutka, jedan od pratitelja preskočio je ogradu i potrčao glazbeniku u pomoć, a pjevač se brzo ustao i nastavio pjevati.

- Evo kako se glumi pad s bine - napisao je šaljivo Mile Kekin u opisu svoje objave.

Javili su se i brojni pratitelji ispod objave, a Mile je nekima i odgovorio te dodao da 'nije tako strašno bilo jer su bili niska bina i još niži pjevač', ali da se u par sekundi odvio 'tresnuće i uskrsnuće'.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL/

Na videu su se izmjenjivale poruke: 'Stage se sam micao', 'Ovo je namjerno', 'Živ sam' i 'Sve je to dio soundtracka za život'.

Glazbeniku sada slijedi najveći ljetni samostalni koncert 8. kolovoza na pozornici Kaštela u Puli, a nedavno nam je otkrio i detalje nove glumačke uloge, legendarnog košarkaškog trenera Mirka Novosela u filmu 'Dražen'.

Foto: Mario Topić

- Jedan dan mi je zazvonio telefon i predstavio se producent Ljubo Zdjelarević. Rekao mi je da se snima film o Draženu Petroviću i pitao me bih li želio glumiti Mirka Novosela u tom filmu. To me iznenadilo uzimajući u obzir moju visinu pa sam zatražio scenarij, rekao nam je Kekin kojeg mnogi i dalje pamte kao Erotomana Sašu iz popularne domaće serije 'Bitange i princeze'.