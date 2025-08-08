Uhitili unuka Jacka Nicholsona

Sean Nicholson (29), unuk legendarnog holivudskog glumca Jacka Nicholsona (88), uhićen je u Los Angelesu zbog nasilja, navode strani mediji. Policija ga je uhitila 5. kolovoza nakon što ga je jedna žena optužila za napad. Priveli su ga oko 17 sati, a pustili oko 22 sata uz jamčevinu od 50.000 dolara, prenosi People.

Sean je sin Jackove najstarije kćeri Jennifer, koju je dobio s bivšom suprugom Sandrom Knight. Iako je Jennifer bila udana za Seanovog oca Marka Norfleeta od 1997. do 2003. godine, Sean javno koristi prezime Nicholson. Na društvenim mrežama se predstavlja kao glazbeni producent.

Jack Nicholsom osim Jennifer ima još petero djece. Sa Susan Anspach ima sina Caleba, kćer Honey dobio s manekenkom Winnie Wollman, Lorraine i Raya s glumicom Rebeccom Broussard te Tessu Gourin s Jennie Gourin.