Uhvaćeni u Zagrebu: Tin Mlivić ljubi mladu pjevačicu s Dore...

Reality zvijezda Tin Mlivić (21) uhvaćen je u centru Zagreba kako nježno ljubi mladu pjevačicu Betu Sudar (21) koju su gledatelji imali priliku upoznati na ovogodišnjoj Dori na kojoj se predstavila s pjesmom 'Don't give up'.

- Samo ću vam reći da sam sretno zaljubljen. Stvari među nama se odvijaju u smjeru kako sam i očekivao - rekao nam je bivši natjecatelj showa 'Parovi', '3,2,1 - Kuhaj' i 'Anno'.

Foto: Privatni album

Par je nakon romantične šetnje otišao u restoran, a Tin je svoje pratitelje iznenadio objavom na društvenim mrežama.

- Ti si jedini sudar koji bih volio doživjeti - napisao je Mlivić na svom Instagram profilu i dodao kako kod njega ne postoje 'mlake' emocije. Kontaktirali smo i pjevačicu koja nam je otkrila da je sretna.

- Ne želim pričati o privatnom životu. Sretna sam i to je to - kaže Beta.

Na svom Instagram profilu, Tin se hvali i skupocjenim satom 'Audemars Piguet', a model u njegovom vlasništvu procjenjuje se na vrtoglavih milijun kuna.

Baš poput svjetskih zvijezda, i mladi Tin se našao na meti zlih komentara. S obzirom na to da je ispunjen, bogat i sretan, na negativne komentare gleda isključivo kao na oblik zabave.

- Moram priznati da me negativni komentari zabavljaju. Nikada nisam vidio da me 'pljuje' neka uspješna osoba. Samo ružni muškarci pišu negativne komentare o meni. To su iskompleksirane osobe koje imaju jadan i bezvrijedan život - kaže.

Na šarm mladog Vinkovčanina, osim tisuće pratitelja na društvenim mrežama, pale su i natjecateljice srbijanskog showa 'Parovi'. Tin prednjači i po broju seksualnih reality partnera. Seks pred kamerama imao je s čak tri djevojke.

- Seksao sam se pred kamerama i smatram da je to normalno. Svaki čovjek ima svoje potrebe, a moje su se pojavile u prostoru ispunjenim kamerama. Seks je bio dobar. Može se reći da imam svoj pornić, ali odvijao se ispod plahta pa gledatelji nisu imali prilike sve vidjeti - kazao je Mlivić, koji bi se, tvrdi, dobro snašao i u pornoindustriji.