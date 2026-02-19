Ulaznice za 'Aidu' i 'Trnoružicu' planule su i prije premijere

Sjajna je vijest da ljudi hrle u kazalište, barem ako je suditi prema interesu publike za predstave Hrvatskog narodnoga kazališta u Zagrebu. A njihova druga scena, u zagrebačkoj Adžijinoj ulici, samo je pridonijela tome. Naravno, okosnica svega je kvalitetan program. A Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu posljednjih sezona bilježi izniman interes publike, pojedine su predstave rasprodane mjesecima prije premijere.

Novi naslovi izazivaju snažan odjek već pri objavi repertoara, a prodaja ulaznica često nadmašuje dostupne kapacitete. Odlazak u HNK postao je dio kulturnog i društvenog ritma grada. Sve predstave HNK do kraja travnja gotovo su rasprodane, a do nekih je nemoguće doći i mjesecima prije premijere.

Foto: PROMO

Najnoviji primjer je Verdijeva "Aida" u Operi, kao i "Trnoružica" u koreografiji Paula Chalmera u Baletu, čije su ulaznice planule odmah nakon puštanja u prodaju. Izvrsno se prodaju i dramske predstave, primjer su "Zastave", kao i nova produkcija "Trilogija o Agamemnonu 2.0".

- U prostranstvima starog Egipta, na sjecištu mita i povijesti, stvorena je 'Aida' - glazbeno remek-djelo Giuseppea Verdija koje ne prestaje očaravati svijet. Naručena za svečano otvaranje Sueskoga kanala, a premijerno izvedena 1871. godine u Kairu, ta je opera ne samo raskošna inscenacija drevnog Egipta nego i duboko ljudska drama o ljubavi, dužnosti i izgubljenoj domovini - najavljuju još jednu poslasticu iz HNK, "Aidu", koja će na programu biti od 27. veljače, kad je premijera.

Nastala je u koprodukciji s Teatrom Massimo u Palermu i Nacionalnim kazalištem Csokonai u Debrecenu. "Aidu" će režirati Mario Pontiggia, argentinski operni redatelj "poznat po posvećenosti klasičnom pristupu i detaljnoj interpretaciji".

Sličan interes vlada i za mjuzikl "Cabaret", na sceni HNK2, za koji se redovito traži karta više, kao i za ostale predstave iz dramskog, opernog i baletnog repertoara. Ovakav interes potvrđuje da zagrebački HNK danas nije samo nacionalna kulturna institucija nego i istinski društveni fenomen.

Odlazak u kazalište ponovno je događaj o kojem se govori i dio urbanog ritma grada. Ulaznica za programe HNK u Zagrebu više nije samo ulaznica za predstavu nego simbol participacije u kulturnom životu metropole.

Foto: PROMO