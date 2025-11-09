Popularna pjevačica je 2023. nastupila čak pet puta u Areni Zagreb na svojoj turneji 'Od istoka do zapada', a onda još jednom prošle godine. Nedavno je drugi put rodila, a sada se ponovno vraća u Zagreb
Aleksandra Prijović vraća se u Zagreb! I to na Staru godinu
Omiljena regionalna zvijezda, Aleksandra Prijović, vraća se u Zagreb i to na najposebniji dan u godini! Nakon najuspješnije regionalne turneje “Od istoka do zapada”, koja je obilježila 2023. i 2024. godinu i oborila sve rekorde posjećenosti, Aleksandra 31. prosinca priprema nezaboravan glazbeni doživljaj za EXTRA kraj godine.
Na Staru godinu, 31.12.2025., točno u 14:00 sati, zapjevat će na dnevnoj zabavi u Paviljonu 5 na Zagrebačkom velesajmu.
Dobro je poznato kako se za koncerte Aleksandre Prijović uvijek traži karta više, stoga svi koji žele ispratiti staru godinu sa stilom, uz vrhunsku produkciju i dobro poznate hitove “Dam Dam Dam”, “Devet života”, “Legitimno”, “Ja sam odlično”, “Kuća strave”, svoje ulaznice za najbolju zabavu i zajamčeni glazbeni spektakl trebaju osigurati na vrijeme.
Prodaja počinje sutra (ponedjeljak), 10. studenoga u 17:00 sati, isključivo putem sustava Upad.hr.
