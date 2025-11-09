Obavijesti

REGIONALNA ZVIJEZDA

Aleksandra Prijović vraća se u Zagreb! I to na Staru godinu

Foto: Antonio Ahel

Popularna pjevačica je 2023. nastupila čak pet puta u Areni Zagreb na svojoj turneji 'Od istoka do zapada', a onda još jednom prošle godine. Nedavno je drugi put rodila, a sada se ponovno vraća u Zagreb

Omiljena regionalna zvijezda, Aleksandra Prijović, vraća se u Zagreb i to na najposebniji dan u godini! Nakon najuspješnije regionalne turneje “Od istoka do zapada”, koja je obilježila 2023. i 2024. godinu i oborila sve rekorde posjećenosti, Aleksandra 31. prosinca priprema nezaboravan glazbeni doživljaj za EXTRA kraj godine.

VEČER ZA PAMĆENJE FOTO Vinkovačka senzacija je osvojila Beograd, na koncertu uživala i Aleksandra Prijović
FOTO Vinkovačka senzacija je osvojila Beograd, na koncertu uživala i Aleksandra Prijović

Na Staru godinu, 31.12.2025., točno u 14:00 sati, zapjevat će na dnevnoj zabavi u Paviljonu 5 na Zagrebačkom velesajmu.

Dobro je poznato kako se za koncerte Aleksandre Prijović uvijek traži karta više, stoga svi koji žele ispratiti staru godinu sa stilom, uz vrhunsku produkciju i dobro poznate hitove “Dam Dam Dam”, “Devet života”, “Legitimno”, “Ja sam odlično”, “Kuća strave”, svoje ulaznice za najbolju zabavu i zajamčeni glazbeni spektakl trebaju osigurati na vrijeme.

JAKOV JOZINOVIĆ Vinkovačka glazbena senzacija oduševila je Beograd! 'Sve ovo za mene je jedno veliko čudo'
Vinkovačka glazbena senzacija oduševila je Beograd! 'Sve ovo za mene je jedno veliko čudo'

Prodaja počinje sutra (ponedjeljak), 10. studenoga u 17:00 sati, isključivo putem sustava Upad.hr.

