Umalo je odustala od glume, a onda je dobila ulogu Natalie u velikom hitu 'Zapravo ljubav'

Britanska glumica Martine McCutcheon umalo je odustala od showbiz karijere, no onda se dogodio film "Zapravo ljubav" koji ju je lansirao među zvijezde. Utjelovila je tajnicu Natalie u božićnoj romantičnoj komediji 2003. godine, a film se danas smatra već klasikom. Šarmantnog premijera u kojeg se na kraju zaljubio utjelovio je Hugh Grant, a prošle su već 22 godine otkako smo prvi put na velikom platnu svjedočili njihovoj ljubavi.

U intervjuu za Metro 49-godišnja glumica je objasnila kako joj je bila velika čast glumiti u tom filmu uz bok legendama glumačke scene kao što su Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman i Bill Nighy.

Foto: David Parry

- Znala sam koliko je nevjerojatno što sam dobila priliku glumiti u tom filmu, ali nisam mogla vjerovati da mi se dogodila takva popularnost. U to sam vrijeme bila spremna odustati od svega i početi tražiti drugi posao. Bila sam u srednjim dvadesetima i činilo mi se da mi karijera u glumi nikada neće krenuti - iskrena je bila McCutcheon.

- Bila sam jako osjetljiva i sve me diralo. Htjela sam samo da se ljudi dobro osjećaju ako pogledaju predstavu ili film u kojem glumim - nastavila je. Kada ju je bivši agent pozvao na audiciju, Martine je bila u Španjolskoj, ali je znala da se takva prilika ne propušta.

Ulogom Natalie osvojila je srca publike, a priznala je da joj je potpuno jasno i zašto je tomu tako.

- Natalie je bila nevina u svim pogledima i jako plaha. Kao lik u tom filmu, ljudima je bila osvježenje. Takva je bila i meni samoj. Ranije sam glumila slične uloge, a čini mi se da ju je publika od početka dobro prihvatila - kaže glumica. Osvrnula se i na kolegu iz filma Thomasa Brodieja-Sangstera, koji je u filmu utjelovio dječaka Sama.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

- Zajedno smo odradili jedan projekt nakon dugo godina i sve mi je bilo vrlo emotivno, pošto ga nisam godinama vidjela. Pratila sam njegovu karijeru i jako mi je drago da se izgradio kao uspješan glumac - rekla je Martine.

Komentirala je i kako joj je izrazito drago što je film "Zapravo ljubav" i dalje popularan u blagdansko vrijeme.

Martine McCutcheon se osim glumom bavi i pjevanjem, a glazbenu karijeru započela je krajem 90-ih. "Perfect Moment" i "I've Got You" prvi su joj uspješni singlovi kojima je pokorila top ljestvice. Zbog glume je glazbu jedno vrijeme ostavila po strani, no na scenu se vratila 2017. godine. Pjevačica i glumica 2000. godine je objavila i autobiografiju "Who Does She Think She Is?".

Nažalost, u posljednje vrijeme joj privatni život i nije toliko radostan. U srpnju je proglasila bankrot, a prošle godine razvela se od supruga Jacka McManusa s kojim ima 10-godišnjeg sina.