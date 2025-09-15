Obavijesti

PREOKRET

Umjesto na dodjeli Emmyja, Sofia Vergara završila na hitnoj

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Kolumbijka je na društvenim mrežama objavila gdje je bila za vrijeme dodjele nagrade. Naime, taman prije nego što je krenula, dobila je alergiju oka te je morala na hitnu

Glumica Sofia Vergara (53) propustila je dodjelu nagrada Emmy zbog zdravstvenog stanja. Naime, lijepa Kolumbijka je otkrila na svom Instagramu da je dobila alergiju.

- Nisam stigla na dodjelu Emmyja, ali sam zato uspjela doći do hitne. Žao mi je, ali morala sam otkazati. Dobila sam najluđu alergiju oka ikad, taman prije nego što sam sjela u automobil - napisala je na društvenoj mreži uz 'selfie' na kojem je otkrila kako je alergija i izgledala.

Osim ove fotografije, podijelila je i snimku na kojoj leži na hitnoj te snimku na kojoj ispire oko.

Emmyji u znaku mladih Večer iznenađenja i oborenih rekorda: Ovo su svi dobitnici prestižnih Emmy nagrada 2025.
Večer iznenađenja i oborenih rekorda: Ovo su svi dobitnici prestižnih Emmy nagrada 2025.

Naime, Sophia je trebala biti jedna od voditeljica dodjele. Ceremoniju je vodio komičar Nate Bargatze.

FILE PHOTO: The 73rd Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Serija Adolescencija pokorila je konkurenciju s impresivnih šest nagrada. 

POGLEDAJTE SVE! Modni bingo s dodjele Emmyja: Tko je zablistao, tko prestravio, a tko zaboravio donje rublje?
Modni bingo s dodjele Emmyja: Tko je zablistao, tko prestravio, a tko zaboravio donje rublje?

Osim Adolescencije, nagrade su se ravnomjerno rasporedile između dramskih, humorističnih i reality naslova, a večer je obilježio i emotivni specijal 'SNL50' te pobjede serija The Pitt, The Studio, Severance i Hacks.

