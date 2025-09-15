Umjesto na dodjeli Emmyja, Sofia Vergara završila na hitnoj

Glumica Sofia Vergara (53) propustila je dodjelu nagrada Emmy zbog zdravstvenog stanja. Naime, lijepa Kolumbijka je otkrila na svom Instagramu da je dobila alergiju.

- Nisam stigla na dodjelu Emmyja, ali sam zato uspjela doći do hitne. Žao mi je, ali morala sam otkazati. Dobila sam najluđu alergiju oka ikad, taman prije nego što sam sjela u automobil - napisala je na društvenoj mreži uz 'selfie' na kojem je otkrila kako je alergija i izgledala.

Osim ove fotografije, podijelila je i snimku na kojoj leži na hitnoj te snimku na kojoj ispire oko.

Naime, Sophia je trebala biti jedna od voditeljica dodjele. Ceremoniju je vodio komičar Nate Bargatze.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Serija Adolescencija pokorila je konkurenciju s impresivnih šest nagrada.

Osim Adolescencije, nagrade su se ravnomjerno rasporedile između dramskih, humorističnih i reality naslova, a večer je obilježio i emotivni specijal 'SNL50' te pobjede serija The Pitt, The Studio, Severance i Hacks.