Umro James Burrows: Režirao kultne sitcome poput 'Prijatelji'. Zvijezde se opraštaju od njega

James Burrows, kultni televizijski redatelj koji stoji iza nekih od najomiljenijih serija poput "Prijatelja", "Kafića Uzdravlje" i "Will i Grace", preminuo je u dobi od 85 godina. Njegova obitelj potvrdila je vijest o smrti u petak, a od tada se brojni glumci i kolege opraštaju od čovjeka koji je oblikovao modernu televizijsku komediju i ostavio neizbrisiv trag u industriji. Među prvima su se oglasile zvijezde serije "Prijatelji", dijeleći emotivne uspomene na suradnju s redateljskom ikonom.

Matt LeBlanc, koji je utjelovio Joeyja Tribbianija, podijelio je rijetku objavu na Instagramu kako bi odao počast Burrowsu. Uz zajedničku fotografiju na kojoj nasmijani poziraju na stadionu, LeBlanc je izrazio duboko poštovanje.

- Jimmy, riječi ne mogu opisati utjecaj koji si imao na nas i na sve koji su imali sreću poznavati te - napisao je glumac.

- Gospodine, vi ste istinska ikona na toliko razina. Sve najbolje u vašem sljedećem činu. Nedostajat ćeš. Bog te blagoslovio - dodao je. LeBlanc je također objavio i fotografiju na kojoj on i kolega David Schwimmer grle Burrowsa tijekom snimanja NBC-jevog specijala "Must See TV: An All-Star Tribute to James Burrows" iz 2016. godine.

David Schwimmer, poznat po ulozi Rossa Gellera, objavio je istu fotografiju i napisao dirljivu poruku redatelju kojeg je smatrao "još jednom očinskom figurom". Opisao je Burrowsovu sposobnost da izvuče ono najbolje iz svakog glumca s kojim je radio.

- Njegova toplina, poniznost i velikodušnost učinile su da se osjećamo sigurno, kao obitelj, i siguran sam da nismo bili jedina glumačka postava koja se tako osjećala. Pazio je na nas, ispred i iza kamere - napisao je Schwimmer. Prisjetio se i njegove očinske prirode, opisujući ga kao čovjeka koji je bio pun ljubavi, mudar, ohrabrujući, strpljiv, inspirativan i zaigran.

- Jimmy, već mi nedostaješ i zauvijek sam ti zahvalan. Hvala ti što si bio tako divan redatelj, mentor i prijatelj - zaključio je.

I Lisa Kudrow, koja je glumila Phoebe Buffay, oprostila se od redatelja objavivši njihovu zajedničku fotografiju uz jednostavne, ali snažne riječi: "Hvala ti, Jimmy. Mislim, za sve..."

Posebna veza s 'Prijateljima'

James Burrows bio je istinski velikan televizije čija karijera traje više od pet desetljeća. Režirao je više od tisuću epizoda televizijskih serija, a za svoj rad osvojio je jedanaest nagrada Emmy. Njegov potpis stoji na nekim od najuspješnijih humorističnih serija svih vremena, uključujući "The Mary Tyler Moore Show", "Taxi", "Frasier" i "Will i Grace", čiju je svaku epizodu režirao. Bio je i suautor kultnog "Kafića Uzdravlje" te je režirao čak 237 od 275 epizoda te serije, kako prenosi People.

Posebnu vezu imao je sa serijom "Prijatelji", za koju je režirao petnaest epizoda, uključujući i ključnu pilot-epizodu. U svojim memoarima iz 2022. godine, "Directed by James Burrows", prisjetio se kako je odmah prepoznao potencijal serije.

- Odmah sam se zaljubio u ovih šestero klinaca na papiru. Devedeset pet posto originalnog scenarija pilota stiglo je do emitiranja - napisao je. Burrows je bio svjestan da će serija promijeniti živote glavnih glumaca, o čemu svjedoči i anegdota iz memoara.

Foto: Russell Boyce

- Znao sam da serija ima šansu postati pravi hit i rekao sam klincima: 'Ovo je vaša posljednja prilika za anonimnost. Jednom kada se serija počne prikazivati, nikada više nećete moći otići bilo kamo, a da vas ne gnjave.' Nitko od njih mi nije vjerovao - otkrio je.

Osim glumačke postave "Prijatelja", od Burrowsa su se oprostili i brojni drugi kolege iz svijeta zabave. Eric McCormack, zvijezda serije "Will i Grace", nazvao ga je "divom" i "mentorom", dok ga je Debra Messing opisala kao "legendu".

Danny DeVito, koji je s njim surađivao na seriji "Taxi", također je izrazio svoje poštovanje, ističući Burrowsov izniman talent. Ceh američkih redatelja (Directors Guild of America), koji mu je 2015. dodijelio nagradu za životno djelo, objavio je priopćenje u kojem žali zbog gubitka "modernog majstora sofisticirane komedije".

*uz korištenje AI-ja

