Umro je kultni glumac Udo Kier

Njemački glumac Udo Kier i kultna ikona preminuo je u nedjelju ujutro, potvrdio je njegov partner Delbert McBride. Kier je imao 81 godinu, a rođen je kao Udo Kierspe u Kölnu, Njemačka, u bolnici koju su bombardirale savezničke snage.

Tijekom karijere surađivao je s brojnim poznatim redateljima, od Andyja Warhola do Larsa von Triera i Madonne, javlja Variety. Među više od 200 filmova u njegovu bogatom opusu, Kierove suradnje s Warholom ubrajaju se među njegove najcjenjenije radove. Kier je glumio naslovne uloge u filmovima “Flesh for Frankenstein” iz 1973. i “Blood for Dracula” iz 1974. Oba filma, koja je režirao Paul Morrissey, a producirao Warhol, subverzivne su, zavodljive reinterpretacije klasičnih hollywoodskih čudovišta, pri čemu Kier donosi jezivu, ali komično nespretnu verziju naslovnih likova.

Taj par filmova učinio ga je slavnim, a sljedeća dva desetljeća proveo je radeći diljem Europe i surađujući s legendarnim scenaristom i redateljem Rainerom Wernerom Fassbinderom na filmovima poput "The Stationmaster's Wife," "The Third Generation" i "Lili Marleen." Potom je, na Berlinskom filmskom festivalu, Kier upoznao budućeg dvostruko za Oscara nominiranog redatelja Gusa Van Santa, kojem pripisuje zasluge za dobivanje američke radne dozvole. Godine 1991. Van Sant je široj američkoj publici predstavio Kiera svojim filmom o odrastanju "My Own Private Idaho," temeljenim na Shakespeareovu "Henriku IV." Kier se pojavio u sporednoj ulozi uz zvijezde Rivera Phoenixa i Keanu Reevesa.

Otprilike u isto vrijeme Kier je započeo svoju doživotnu suradnju s von Trierom s filmom “Epidemic” i “Europa” iz 1991., nakon čega se pojavio u nekoliko epizoda von Trierove dugotrajne horor-triler serije “The Kingdom” tijekom ’90-ih i 2000-tih.

Devedesete su također donijele Kieru niz sporednih uloga u velikim hollywoodskim produkcijama, poput "Ace Ventura: Pet Detective," "Armageddon" i "Blade." Pojavio se i u Madonninoj knjizi "Sex" 1992. godine, te u njezinim glazbenim spotovima za "Erotica" i "Deeper and Deeper" s albuma "Erotica." Posljednja uloga mu je bila u nagrađivanom filmu Klebera Mendonçe Filha "The Secret Agent."

"Sviđala mi se pažnja, pa sam postao glumac," rekao je Kier u razgovoru za Variety 2024. godine. Nakon što je desetljećima radio između Europe i SAD-a, Kier se nastanio u Los Angelesu i Palm Springsu, gdje je živio u nekadašnjoj knjižnici iz sredine 20. stoljeća i razvio interese za umjetnost, arhitekturu i kolekcionarstvo. Bio je stalna pojava na Filmskom festivalu u Palm Springsu, gdje je srdačno primao priznanja obožavatelja.

