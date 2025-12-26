Umro je Perry Bamonte, gitarist kultnog benda The Cure

Glazbena scena ostala je siromašnija za još jednog velikana. Perry Bamonte, dugogodišnji gitarist i klavijaturist kultnog britanskog rock sastava The Cure, preminuo je u 66. godini. Vijest je potresla obožavatelje diljem svijeta, a bend je u petak na svojim službenim stranicama potvrdio da je njihov prijatelj i kolega preminuo na Božić kod kuće nakon kratke i teške bolesti.

- Teddy je bio toplog srca i dio priče The Curea. Brinući se o bendu’ od 1984. do 1989., postao je punopravni član The Curea 1990., svirajući gitaru, šesterožičani bas i klavijature na albumima ‘The Wish,’ ‘Wild Mood Swings,’ ‘Bloodflowers,’ akustičnim hitovima i albumima The Curea, te nastupajući na više od 400 koncerata tijekom 14 godina - stoji u priopćenju.

- Ponovno se pridružio The Cureu 2022., odsviravši još 90 koncerata, neke od najboljih u povijesti benda, kulminirajući koncertom ‘The Show of a Lost World’ u Londonu 1. studenog 2024. Naše misli i sućut su s cijelom njegovom obitelji. Jako će nam nedostajati - navodi se.

Perry Archangelo Bamonte, rođen u Londonu 1960. godine, svoju je priču s The Cureom započeo puno prije nego što je stao na pozornicu. U njihov svijet ušao je još 1984. godine kao dio tehničke ekipe, i to preko svoga brata Daryla, koji je bio menadžer turneja benda. Njegova predanost i svestranost brzo su došle do izražaja. Radio je kao osobni asistent frontmena Roberta Smitha i kao tehničar za gitare.

Foto: Profimedia

Nakon odlaska klavijaturista Rogera O'Donnella 1990., preuzeo je ulogu gitarista i klavijaturista. Bamonte je bio član The Curea do 2005. godine te je sudjelovao na nekoliko ključnih albuma benda, uključujući Wish (1992.) i Bloodflowers (2000.). Iako je 2005. napustio bend, njegov doprinos ostao je sastavni dio zvuka The Curea tog razdoblja.

S bendom je 2019. godine primljen u Rock & Roll Hall of Fame, a 2022. ponovno se vratio u postavu te je nastupao na svim koncertima turneje 'Shows of a Lost World', sve do 2025. godine.

Osim rada s The Cureom, Bamonte je bio i basist britanske rock-supergrupe Love Amongst Ruin, u kojoj su svirali glazbenici povezani s bendovima Placebo i sastavom Juliana Copea.