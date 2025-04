Umro Salmoneus iz 'Herculesa'

Preminuo je glumac Robert Trebor, najpoznatiji po ulozi trgovca Salmoneusa u serijama "Hercules: The Legendary Journeys" i "Xena: Warrior Princess". Umro je 11. ožujka u 72. godini u bolnici u Los Angelesu. Uzrok smrti bio je sepsa, a tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Deirdre Hennings za The Hollywood Reporter.

Glumac se godinama borio sa zdravstvenim problemima. Leukemija mu je dijagnosticirana 2012., a godinu kasnije prošao je transplantaciju matičnih stanica, koja je imala nuspojave, navodi se u osmrtnici objavljenoj na internetu.

Robert Trebor, rođen kao Robert Alan Schenkman 7. lipnja 1953. u Philadelphiji odrastao je u Philadelphiji, a pokazivao je interes za glumu već u tinejdžerskim godinama. Pohađao je satove glume i sudjelovao u lokalnim kazališnim skupinama. Diplomirao je na Sveučilištu Northwestern 1975. godine. ​

Karijeru je započeo nastupima u kazalištu, a prvi veći uspjeh postigao je glavnom ulogom u mjuziklu "How to Succeed in Business Without Really Trying" na St. Joseph's Summer Music Theatre Festivalu. Na filmu je debitirao 1980. godine u filmu "Gorp". Godine 1985. zapaženo je portretirao serijskog ubojicu Davida Berkowitza u televizijskom filmu "Out of the Darkness". ​

Najveću popularnost stekao je 1995. glumeći Salmoneusa u seriji Herkul: Legendarna putovanja, a kasnije je istu ulogu ponovio u nekoliko epizoda serije Xena. Njegov lik, prvotno planiran za samo dvije epizode, postao je omiljen među gledateljima, što je dovelo do proširenja njegove uloge. ​

Trebor je imao zapažene uloge u filmovima poput "The Purple Rose of Cairo" (1985), "52 Pick-Up" (1986), "Talk Radio" (1988) i "Hail, Caesar!" (2016). ​

Trebor je bio i autor dviju knjiga, uključujući političku satiru "The Haircut Who Would Be King" iz 2019. godine.