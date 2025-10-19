Obavijesti

U 49. GODINI

Umro Sam Rivers, basist benda Limp Bizkit: 'Izgubili smo brata'

Piše Sara Študir,
Umro Sam Rivers, basist benda Limp Bizkit: 'Izgubili smo brata'
Foto: Profimedia

Poznati bend 'Limp Bizkit' na društvenim je mrežama šokirao obožavatelje tužnom viješću da je preminuo jedan od članova

Članovi benda 'Limp Bizkit' jučer su na svom Instagram profilu objavili tužnu vijest da je preminuo njihov kolega Sam Rivers. Basist je preminuo ranije toga dana u 49. godini života. U objavi na društvenoj mreži bend je s pratiteljima podijelio njegovu fotografiju te emotivan tekst u opisu. Uzrok smrti nije otkriven.

Objavu su započeli riječima: 'U lijepom sjećanju na našeg brata Sama Riversa. Danas smo izgubili našeg brata. Našeg kolegu iz benda. Naš otkucaj srca', te nastavili: 'Sam Rivers nije bio samo naš basist - on je bio čista čarolija. Puls ispod svake pjesme, smirenje u kaosu, duša u zvuku'.

'Od prve note koju smo zajedno odsvirali, Sam je donio svjetlo i ritam koji se nikada neće moći zamijeniti. Njegov talent je bio lagan, njegova pojava nezaboravna, njegovo srce ogromno', dodali su tužni kolege koji su se prisjetili i koliko su toga prošli zajedno s Riversom: 'Dijelili smo toliko trenutaka - onih divljih, onih tihih, onih prelijepih - i svaki od njih značio je više jer je Sam bio tamo'.

Nadalje, članovi popularnog 'Limp Bizkita' istaknuli su: 'On je bio čovjek koji se susreće jednom u životu. Istinska legenda svih legendi. I njegov će duh živjeti u svakom 'groovu', svakoj pozornici, svakom sjećanju'. Od prijatelja su se oprostili dirljivim riječima: 'Volimo te, Sam. Zauvijek ćemo tre nositi sa sobom. Počivaj mirno, brate. Tvoja muzika neće nikada završiti'.

Obožavateljima benda u komentarima se obratio i jedan od članova samostalno, DJ  Lethal, koji je zamolio sve da poštuju privatnost basistove obitelji te da ga se prisjećaju kroz njegovu glazbu dodavši: 'U šoku smo. Počivaj u moći, brate moj! Živjet ćeš kroz svoju glazbu te živote koje si pomogao spasiti njome, dobrotvorni rad i prijateljstva. Srce nam je slomljeno. Uživajte u svakoj milisekundi života. Ništa nije garantirano'.

Basist Sam River bio je jedan od osnivača ovog benda koji je s radom započeo još 1994. godine. Prije toga, s još jednim članom 'Limp Bizkita', Fredom Durstom, svirao je u bendu 'Malachi Sage'. 'Limp Bizkit' zapravo je nu-metal bend, a najveću je slavu doživio krajem 20. i početkom 21. stoljeća.

