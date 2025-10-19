Umro Sam Rivers, basist benda Limp Bizkit: 'Izgubili smo brata'

Članovi benda 'Limp Bizkit' jučer su na svom Instagram profilu objavili tužnu vijest da je preminuo njihov kolega Sam Rivers. Basist je preminuo ranije toga dana u 49. godini života. U objavi na društvenoj mreži bend je s pratiteljima podijelio njegovu fotografiju te emotivan tekst u opisu. Uzrok smrti nije otkriven.

Objavu su započeli riječima: 'U lijepom sjećanju na našeg brata Sama Riversa. Danas smo izgubili našeg brata. Našeg kolegu iz benda. Naš otkucaj srca', te nastavili: 'Sam Rivers nije bio samo naš basist - on je bio čista čarolija. Puls ispod svake pjesme, smirenje u kaosu, duša u zvuku'.

'Od prve note koju smo zajedno odsvirali, Sam je donio svjetlo i ritam koji se nikada neće moći zamijeniti. Njegov talent je bio lagan, njegova pojava nezaboravna, njegovo srce ogromno', dodali su tužni kolege koji su se prisjetili i koliko su toga prošli zajedno s Riversom: 'Dijelili smo toliko trenutaka - onih divljih, onih tihih, onih prelijepih - i svaki od njih značio je više jer je Sam bio tamo'.

Nadalje, članovi popularnog 'Limp Bizkita' istaknuli su: 'On je bio čovjek koji se susreće jednom u životu. Istinska legenda svih legendi. I njegov će duh živjeti u svakom 'groovu', svakoj pozornici, svakom sjećanju'. Od prijatelja su se oprostili dirljivim riječima: 'Volimo te, Sam. Zauvijek ćemo tre nositi sa sobom. Počivaj mirno, brate. Tvoja muzika neće nikada završiti'.

Obožavateljima benda u komentarima se obratio i jedan od članova samostalno, DJ Lethal, koji je zamolio sve da poštuju privatnost basistove obitelji te da ga se prisjećaju kroz njegovu glazbu dodavši: 'U šoku smo. Počivaj u moći, brate moj! Živjet ćeš kroz svoju glazbu te živote koje si pomogao spasiti njome, dobrotvorni rad i prijateljstva. Srce nam je slomljeno. Uživajte u svakoj milisekundi života. Ništa nije garantirano'.

Basist Sam River bio je jedan od osnivača ovog benda koji je s radom započeo još 1994. godine. Prije toga, s još jednim članom 'Limp Bizkita', Fredom Durstom, svirao je u bendu 'Malachi Sage'. 'Limp Bizkit' zapravo je nu-metal bend, a najveću je slavu doživio krajem 20. i početkom 21. stoljeća.