Uništava joj biznis: Kylie ima jedan problem - zove se Kylie...

Na njezinoj službenoj stranici mogu se naći i kape, jakne, kozmetika, donje rublje, torbe, hoodice, pa čak i alkoholna pića koja je sama dizajnirala

<p>Australska pop pjevačica<strong> Kylie Minogue </strong>(52) zasitila se pozornice i reflektora, a prije desetak godina pokrenula je svoj brend. Na njezinoj stranici može se pronaći, kako se kaže, od igle do cigle, a cijene artikala su pristupačne, pa čak i jeftinje. I to joj se isplatilo. Tijekom godina njezin je račun postajao sve deblji i deblji, a danas je na njemu oko 60 milijun dolara. </p><p>Prema pisanju stranih medija, više je zaradila od brenda, nego od pjevanja. Fanovi koji žele svoju kolekciju upotpuniti, primjerice, majicom s Kylinim portretom trebat će iskeširati oko 160 kuna, dok će sat s njezinim potpisom platiti koju kunu više, točnije 3200 kuna.</p><p>Na njezinoj službenoj stranici mogu se naći i kape, kozmetika, donje rublje, torbe, hoodice, pa čak i alkoholna pića koja je sama dizajnirala. No Kylie ima jedan problem. Koji se zove - Kylie.</p><p>Prije tri godine reality zvijezda <strong>Kylie Jenner</strong> (23) podnijela je zahtjev za zaštitu svojeg imena kao brenda. Pravni zastupnici australske pjevačice odmah su reagirali i poslali pismo U.S. Patent and Trademark Officeu, instituciji koja se bavi zaštitom intelektualnog vlasništva i autorskih prava, tvrdeći da članica reality klana Kardashian-Jenner ne može zaštititi svoje ime jer je Minogue "međunarodno priznata pjevačica, humanitarna djelatnica i aktivistica za borbu protiv raka dojke poznata diljem svijeta kao Kylie, dok je Jenner sporedna reality i TV ličnost".</p>