Unuk Alke Vuice ima dva imena: Oba kriju posebno značenje...

Sin Alke Vuice, glazbeni producent Arian Vuica, i njegova supruga, akademska slikarica Dora Šitum, krajem srpnja su postali roditelji. Svome sinu dali su neobično ime, odnosno dva, a iza oba se krije posebno značenje. Kako je Dora ispričala za Story, ona i Arian nisu unaprijed htjeli dati ime svome sinu, već su čekali da se rodi.

- Zove se Lav, a srednje ime mu je Naron, po gradu Narona, odnosno današnjem Vidu kod Metkovića. Arianov djed je iz Metkovića. Bilo nam je važno da je ime drugačije i posebno, a opet da ima tradicionalnu vezu s našom obitelji. Simbol krilatog lava svetog Marka čest je prizor po našoj Dalmaciji, pa je naš Lav pravi lav iz Narone - objasnila je.

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Dora je otkrila i kako je rodila carskim rezom te da je sve prošlo u redu. 'Naš je sin velika beba, težak gotovo četiri i pol kilograma i dugačak 54 centimetra', objasnila je. U prvim tjednima roditeljstva se, kaže, dobro snalaze i pomažu im bake.

- Moja mama je zbog toga došla u Zagreb, a i, naravno, naša Alka je uvijek tu za nas kada god je trebamo - rekla je Dora.