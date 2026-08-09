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Unuk Alke Vuice ima dva imena: Oba kriju posebno značenje...

Piše Tina Ozmec-Ban,
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Unuk Alke Vuice ima dva imena: Oba kriju posebno značenje...
Foto: Marko Prpić/PIXSELL
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Arian Vuica i njegova supruga Dora Šitum nedavno su postali roditelji. Na svijet im je stigao sin, a Šitum je sada otkrila i da nisu htjeli unaprijed smišljati ime za njega...

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Sin Alke Vuice, glazbeni producent Arian Vuica, i njegova supruga, akademska slikarica Dora Šitum, krajem srpnja su postali roditelji. Svome sinu dali su neobično ime, odnosno dva, a iza oba se krije posebno značenje. Kako je Dora ispričala za Story, ona i Arian nisu unaprijed htjeli dati ime svome sinu, već su čekali da se rodi. 

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- Zove se Lav, a srednje ime mu je Naron, po gradu Narona, odnosno današnjem Vidu kod Metkovića. Arianov djed je iz Metkovića. Bilo nam je važno da je ime drugačije i posebno, a opet da ima tradicionalnu vezu s našom obitelji. Simbol krilatog lava svetog Marka čest je prizor po našoj Dalmaciji, pa je naš Lav pravi lav iz Narone - objasnila je. 

Foto: Instagram

Dora je otkrila i kako je rodila carskim rezom te da je sve prošlo u redu. 'Naš je sin velika beba, težak gotovo četiri i pol kilograma i dugačak 54 centimetra', objasnila je. U prvim tjednima roditeljstva se, kaže, dobro snalaze i pomažu im bake. 

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Tko je Dora Šitum, snaha Alke Vuice koja joj je rodila unuka?

- Moja mama je zbog toga došla u Zagreb, a i, naravno, naša Alka je uvijek tu za nas kada god je trebamo - rekla je Dora. 

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