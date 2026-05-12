Upečatljiv nastup: Evo tko je 'srebrni čovjek' koji predstavlja Litvu na Eurosongu u Beču

Jedan od najupečatljivijih izvođača na Eurosongu ove godine u Beču bez sumnje je predstavnik Litve. Umjetnik imena Lion Ceccah na pozornicu je izašao prekriven srebrom od glave do pete, a njegova pjesma "Sólo quiero más", izvedena na čak šest jezika, nosi snažnu poruku o usponu umjetne inteligencije i otuđenju modernog čovjeka od stvarnosti. Njegov nastup zamišljen je kao prikaz borbe između čovjeka i stroja, a vizualni identitet postao je glavna tema rasprava među obožavateljima.

Iza lika srebrnog bića krije se svestrani 34-godišnji umjetnik iz Vilniusa, Tomas Alenčikas, poznat kao pjevač, tekstopisac, scenski izvođač i jedna od najistaknutijih figura litavske drag kulture.

Put do eurovizijske pozornice nije bio lak

Lavu Ceccahu ovo nije prvi pokušaj osvajanja eurovizijske pozornice. Njegov put bio je obilježen s nekoliko prethodnih natjecanja na nacionalnom izboru. Prvi put se okušao 2019. godine s pjesmom "Your Cure", a zatim i 2020. s "Somewhere Out There". Nakon što je 2025. pod umjetničkim imenom Lion Ceccah osvojio drugo mjesto s pjesmom "Drobė", pobjedu je napokon odnio 2026. godine. Na nacionalnom natjecanju Eurovizija.LT trijumfirao je zahvaljujući prvom mjestu prema glasovima publike i drugom prema ocjenama stručnog žirija.

Javnosti je postao poznat 2017. godine sudjelovanjem u petoj sezoni litavskog "X Faktora", gdje se natjecao pod svojim prvim umjetničkim imenom, Alen Chicco, i osvojio četvrto mjesto. Njegovo obrazovanje također je vezano uz scenu - diplomirao je glazbeno kazalište na Vilnius Collegeu te magistrirao na Glazbenoj akademiji Sveučilišta Vytautas Magnus.

Pionir drag kulture i svestrani umjetnik

Tomas Alenčikas, odnosno Lion Ceccah, jedan je od najvažnijih aktera na litavskoj drag sceni. U Vilniusu je osnovao "Studio 91", kreativni prostor posvećen izložbama, performansima i radionicama, čime je značajno doprinio razvoju i vidljivosti drag umjetnosti u svojoj zemlji. Njegov umjetnički izričaj prepoznatljiv je po spoju teatralnog popa, mode, drag kulture i snažnog vizualnog pripovijedanja kojim neprestano preispituje tradicionalne ideje o identitetu i samoizražavanju.

Zanimljivo je da je njegovo sadašnje umjetničko ime, Lion Ceccah, zapravo anagram prethodnog imena, Alen Chicco. Simbolika se krije i u horoskopu, budući da je rođen u znaku Lava. Iako je na pozornici iznimno ekstrovertiran i energičan, za sebe kaže da je izvan nje introvertirana osoba.

Zbog čega je prekriven srebrom?

Njegov upečatljivi srebrni izgled ključan je dio onoga što naziva svojom "eurovizijskom erom". Osmišljen je kako bi na pozornici izgledao kao biće "negdje između čovjeka i stroja", što se izravno nadovezuje na poruku pjesme. Vizualni identitet, koji uključuje bojanje glave i ruku u srebrno te metalne detalje na kostimu, snažan je element nastupa koji je opisan kao filmsko pripovijedanje nalik starim fantastičnim ili gotičkim filmovima. Sam Ceccah je u jednom intervjuu izjavio da je njegova najveća "geekovska opsesija" upravo srebrna boja, a ovogodišnje izdanje Eurosonga nudi publici upravo takve neobične i promišljene koncepte.

Pjesma "Sólo quiero más" bavi se otuđenjem koje proizlazi iz prekomjerne upotrebe tehnologije i umjetne inteligencije. Kroz nastup, Lion Ceccah simbolično prikazuje borbu pojedinca da se oslobodi utjecaja strojeva i ponovno poveže sa svojom ljudskošću. Taj prijelaz opisan je kao put "od ChatGPT-ja do ChatGP-Free", čime se aludira na oslobađanje od tehnoloških okova. Iako su neki kritičari njegov nastup nazvali pomalo pretjeranim, nitko mu ne može osporiti originalnost i snažan vizualni dojam.

*uz korištenje AI-ja