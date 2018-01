Uplakana Farrow: 'Woody me dirao kao sedmogodišnjakinju'

Sve što mogu napraviti je reći istinu i nadati se da će mi ljudi povjerovati, a ne samo čuti moje riječi i izignorirati ih, rekla je glumica Dylan Farrow (32). Amerikanka je odlučila napraviti prvi televizijski intervju za medijsku kuću CBS i progovoriti o seksualnom zlostavljanju očuha, redatelja Woodyja Allena (82). Optužbe da ju je napao je iznijela još 1992., a Allen je tvrdio kako je sve izmislila njezina majka i njegova bivša djevojka, glumica Mia Farrow (72) s kojom ju je posvojio.

Foto: Van Tine Dennis/Press Association/PIXSELL

Vlasti nikada nisu podigle optužnicu protiv njega, pa je redatelj nastavio normalno surađivati s brojnim, poznatim glumicama i glumcima u Hollywoodu što je Dylan jako povrijedilo i naljutilo.

Dylan kaže da ima pravo željeti 'maknuti' ga iz filmske industrije jer su to napravili s filmskim producentom Harveyjem Weinsteinom (65) i ostalim optuženim zvijezdama dok je Allen dobio novi ugovor vrijedan nekoliko milijuna dolara.

Foto: Van Tine Dennis/Press Association/PIXSELL

- Zašto nemam pravo biti bijesna nakon što me se sve te godine ignoriralo i nitko mi nije vjerovao - rekla je glumica. Smatra da se zasluženo našla usred kampanje #metoo (ja isto) koja je potaknula sve žene koje su doživjele seksualno zlostavljanje da se jave na društvenim mrežama.

Foto: CBS/PrintScreen

Dylan je rekla da ju je redatelj napao kada je imala sedam godina u njihovoj kući u Connecticutu.

- Primio me za ruku i odveo na tavan. Rekao je da legnem na trbuh i igram se s bratovim električnim vlakićem. Tada me je zlostavljao. Cijelo vrijeme dok je to radio govorio je kako sam dobra curica i kako je to naša tajna - ispričala je glumica.

Allen je nakon optužbe rekao da ga je Dylan lažno optužila jer ju je njezina majka uvježbala da to učini. Tvrdio je da će ići na poligraf kako bi dokazao da je nevin no američki mediji su saznali da je odbio proći testiranje kada ga je to tražila policija u Connecticutu.

Redatelj je prošao poligraf koji su dogovorili njegovi odvjetnici, a policija ga je smatrala nevažećim. Također, prije optužbe njegove pokćerke Allen je išao na terapije zbog neprimjerenog ponašanja prema Dylan.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Redatelj je od 1997. u braku s glumicom Soon-Yi Previn (47) koja je posvojena kćer njegove bivše djevojke Mije Farrow s kojom je bio kasnih 80-ih. Njihova veza je izazvala puno kontroverzi budući da joj je Allen bio poput oca no on tvrdi da upravo zbog toga njihov odnos funkcionira.

- Ja sam 35 godina stariji od nje i njoj se svidjelo moje očinsko ponašanje prema njoj - istaknuo je i dodao da mu se 'priklonila'. Na početku je vjerovao da će to biti samo kratka avantura i ništa ozbiljno, ali su počeli živjeti zajedno i uživali u tome. Allen i Previn imaju kćeri Bechet (20) i Manzie (18) koje su posvojili.