Zo je splitski alternativni pop-rock sastav s mješavinom raznih drugih glazbenih žanrova poput funka i rapa. Bend nastaje početkom 2020. i započinje rad na prvim autorskim pjesmama.

Svoj prvi javni nastup imali su u listopadu prošle godine na ST-art Festivalu autorskih bendova u splitskom Circusu gdje su se pobjedom plasirali u finale.

Uslijedilo je snimanje albuma prvijenca u zagrebačkom SideChain studiju te na akademiji glazbene produkcije (MPA) pod producentskom palicom mladog i talentiranog producenta Sandra Petrića.

Izdali su singl “Poslovan lik”, prvi u nizu singlova koji će biti uvod u njihovo debitantsko službeno studijsko izdanje za diskografsku kuću RTL Music. Bend djeluje u sastavu: Vincent Šepić (vokal i gitara), Ante Eterović (gitara), Damjan Grubić (trombon), Daria Reba (klavijature), Josip Katić (bas gitara) te Antonio Strižić (bubnjevi).

-Odmah u startu ciljali smo na autorski rad, brzo smo radili pjesme te se na jesen odlučili na bitan korak, a to je snimanje u studiju - rekao je Vincent vokal i gitarist benda.

-Nakon Starta krenulo je snimanje koje je dovelo do povezivanja između članova benda do jedne familijske razine. Danas, pola godine nakon početka snimanja albuma imamo skoro pa gotov album, prvi singl "Poslovan lik" je izašao, a izaći će ih još nekoliko do albuma koji se sprema za van na jesen - rekao je Vincent.

Akcija Glasno RTL televizije prošle godine pozvala je sve kreativce da tišinu i buku razbiju pjesmom iz svojih domova te da zajedno suzbijemo epidemiju. Upravo taj projekt bilo je otvaranje vrata ovim mladi Splićanima.

-Akcija Glasno nam je dala prvu priliku prema van, praktički mjesec dana nakon osnutka benda. Snimili smo svak iz svoje sobe refren jedne pjesme, RTL Music je to objavio na svojim kanalima i njima se to užasno svidjelo, a i odlično je prošlo među publikom. Tada su krenuli i prvi kontakti s RTL Musicom koji su nas doveli do potpisivanja ugovora s tom diskografskom kućom - rekao je Vincent.

-Očekuje nas, barem zasad s obzirom na situaciju, fantastično ljeto. Imamo dogovoreno preko desetak koncerata od Rijeke pa do Hvara. Za koncertni dio pobrinili su se splitski Street Pulse Music te naš izdavač RTL Music. Ovim putem najavljujemo i prvo izdanje Paiz Music Festivala kojeg ekipa Street Pulsa, u Starom Gradu na otoku Hvaru. O tome ćete sigurno čuti u narednom periodu, bit će pakleno! Od većih stvari definitivno izdvajamo koncert u Šibeniku na Tvrđavi sv. Mihovila zajedno s TBF-om - istaknuo je Vincent na pitanje o budućim planovima benda.