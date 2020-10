Plavi tim 'razvalio' i osigurao prednost na idućem vaganju...

<p>U današnjem izazovu kandidati moraju loviti patkice. Njih čak 5001 nalazi se u bazenu, a pobjednički je onaj tim čiji članovi uspiju skupiti više patkica, pri čemu svaka od njih označava gram prednosti na vaganju. Plavi su krenuli žestoko u zadatak, dok su crveni imali više problema jer nikako nisu mogli odgonetnuti kojom će taktikom moći što više patkica izgurati na rub bazena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Trener<strong> Edo </strong>nije bio zadovoljan taktikom jer je shvatio da njegov tim gubi puno više vremena pri sakupljanju nego plavi. <br/> - Edo je bio malo nervozan kad je vidio da ne ide u našu korist - požalio se Matej. U plavom timu najbolji je bio Danijel koji je uspijevao iznijeti najviše patkica. Nakon 15 minuta zadatka u bazenu su se pojavili valovi koji su dodatno otežali zadatak. </p><p>-Plavci su s mora, njima je normalno kad krene bura, tako da vjerujem da će oni to savladati - bila je puna optimizma trenerica Maja. <br/> <strong>Danijel M. </strong>je nakon izazova morao zatražiti liječničku pomoć jer ga je zadatak iscrpio. Edin tim je skupio 810 patkica, a plavi su skupili 1136 i tako odnijeli pobjedu. Što se prehrane tiče, kandidati su i dalje na mukama jer im se uglavnom ne sviđa to što moraju jesti. </p><p>- Malo mi je hrane, znam baš biti gladna nakon obroka. Nisam se još priviknula - komentirala je Petra. Ante je pak komentirao da bi navečer rado pojeo čokoladu, dok bi Vijoleta htjela pojesti kruh. Budući da, osim fizičke transformacije, boravak u „Životu na vagi“ nosi i psihološku promjenu kandidatima su u posjet došli psiholozi i mentalni treneri <strong>Ana Černešek</strong> i <strong>Igor Černešek,</strong> koji su im, između ostalog, dali zadatak da naprave projekciju onoga gdje sebe vide za pet godina. </p><p><strong>Danijel T</strong>. požalio se da ne zna gdje se vidi, dok je<strong> Petra</strong> prihvatila zadatak i rekla kako se nada da će za pet godina probati stvari koje dosad nije. <strong>Boris</strong> je nacrtao more i otok jer se želi vidjeti u mirnom okruženju, a istaknuo je i da želi imati suprugu i dijete jer se sad osjeća usamljeno. Danijel M. rekao je kako se nada da će biti snažan te da će imati svoju kuću i obitelj, a da su demoni koji ga čekaju sumnja u samog sebe. </p><p>Maja je priznala da je lijena i da uvijek ide linijom manjeg otpora te da je sama sebi najveći neprijatelj, a u budućnosti se nada da će biti profesionalni frizer za pse. Petra je nacrtala oluju, ali i izlazak sunca koji nagovještava da uvijek dolazi nešto bolje. </p><p>- Ona si trenutno ne dopušta ni snove i svi joj trebamo pomoći oko toga - zaključila je Ana Černešek, a i Petra se složila da stoji ispred zida i ne vidi što je čeka iza toga. Na posljednjem treningu prije vaganja trenerica Maja pohvalila je svoj plavi tim te ih dodatno motivirala da odrade najbolje što mogu. S druge strane, Edin crveni tim bio je nešto lošije volje zbog poraza. </p><p>- Cilj današnjeg treninga je da vidimo tko će zadnji ostati stajati na nogama, tko je najspremniji ostati u 'Životu na vagi' - poručio je Edo. Danijel M. i dalje ima problema sa zdravljem pa mu Edo prilagođava trening, dok u plavom timu Ljubinka ima problema s išijasom, ali ne odustaje od nakane da smršavi. </p><p>- Mene je baš strah vaganja, da izađem prva iz kuće to bi bio samo još jedan u nizu mojih neuspjeha - kazala je Petra dok je s curama komentirala vaganje koje je pred njima.</p>