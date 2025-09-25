Obavijesti

JOŠ SLAŽE SVOJ TIM

Ups! U 'MasterChefu' pobrkao gofa i lososa pa zbunio Stjepana

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Nova Tv

Nakon rižota kojeg su kandidati morali replicirati, chef Stjepan Vukadin je odabrao već nekoliko ljudi za svoj tim u MasterChefu. No, neki će svoju priliku morati potražiti u dodatnom izazovu...

Chef Stjepan Vukadin nastavlja potragu za članovima svog tima u MasterChefu. Nakon prve faze u kojoj je 11 kandidata pripremalo rižoto s kozicama i odabira prva tri člana tima – Barbare, Renate i Vjekoslava – Stjepan će nastaviti kušati jela ostalih. Potom će odabrati još četiri kandidata koji će se s njegovim pregačama pridružiti trojcu na galeriji.

Tanjuri na kojima se nalazi replika rižota s kozicama pokazat će tko razumije suštinu kuhanja, a tko će morati potražiti svoju priliku u dodatnom izazovu. U drugoj fazi zadatak će biti napraviti autorsko jelo od namirnica u vrećici koje će se nalaziti na stolu ispred kandidata. Među namirnicama će se naći piletina, gof, masline, riba, ružmarin, sipino crnilo, pasirana rajčica, limun, jabuka, palenta… Za kuhanje će imati 35 minuta.

Foto: Nova Tv

Miljan će odlučiti pripremiti riblje jelo na pekmezu od jabuke. Kada bude govorio što je pripremio, reći će da je u umak stavio naranču, iako to neće biti namirnica koja će im biti na raspolaganju. No to neće biti jedini gaf.

Miljan će također spomenuti da je riba koju je pripremio losos, a zapravo je imao gofa, vrhunsku ribu čije je meso čvrsto i bijelo, blagog, ali punog okusa.

- Ja sam čuo da spominju gof, ali mislio sam da je to dio ribe, kao plećka od mesa. Prvi put sam čuo za gofa - objasnit će Miljan.

Foto: Nova Tv
Kako će se snaći kandidati i tko će još ući u Stjepanov tim ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi MasterChefa.

