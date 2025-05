Urnebesno! Ovako Tom Cruise jede kokice: 'Malo me užasava'

Na društvenim mrežama osvanule su snimke popularnog glumca Toma Cruisea (62) kako jede kokice. I to ne bi bilo ništa čudno da ih glumac ne jede na vrlo specifičan način koji je mnoge dobro zabavio. On je, naime, trenutno zauzet promocijom svojeg novom filma 'Mission Impossible - The Final Reckoning', pa se tako našao u jednom kinu gdje su ga obožavatelji snimili kako jede kokice.

Mnogi na društvenim mrežama podijelili su snimke i komentiraju da nikada nisu vidjeli da netko tako jede.

'Mene ovo užasava', 'Doslovno nikad nisam vidio da netko tako jede kokice kako ih jede Tom Cruise', 'Djeluje kao umjetna inteligencija. Kopira ljudsko ponašanje, ali na neobičan način', 'Možda ih mi jedemo na krivi način?', neki su od komentara na društvenim mrežama.

Novi Cruiseov film stiže u kina za par dana, a nedavno je Cruise rekao kako će snimati i 'nakon što navrši 100 godina'.

- Nikada neću prestati - rekao je glumac na premijeri u New Yorku.

- Toliko me ispunjava rad sa svima, s redateljima, ekipama, ljudima... Sve što sam naučio o filmovima. To je divno. Jako sam sretan što mogu raditi filmove koje volim, jednostavno obožavam to raditi - rekao je, prenosi Daily Mail. Cruise je također poznat i po tome da nema svog kaskadera, već sve opasne scene radi sam.

Medijima je ranije tako rekao kako ima svoje 'rituale' prije nego što krene snimati takve scene. To je ono što ga 'drži na životu'.

- Sve ovisi o tome što radim i koliko mi pripreme treba. Puno razmišljanja odlazi na to, i sve je to jako kompleksno i zanimljivo - rekao je te dodao kako ne smije biti straha kada se upušta u takve stvari.