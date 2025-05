Tom Cruise kao bankomat: Više od 10 tisuća eura platio da mu djevojka stigne na aerodrom...

Holivudska legenda Tom Cruise (62) ponovno je u centru pažnje, i to ne zbog svojih filmskih uloga, već zbog svog ljubavnog života. Glumac je ovih dana privukao pažnju javnosti zbog raskošnih gesta prema svojoj novoj djevojci, kubansko-španjolskoj glumici Ani de Armas (37), s kojom je nedavno potvrdio vezu.

Navodno je Cruise samo za vožnju do londonskog aerodroma Heathrow i VIP tretman platio gotovo 10,6 tisuća eura. Prema pisanju britanskog tabloida The Sun, glumac je potrošio 5,7 tisuća eura na privatni let svojim helikopterom vrijednim milijun funti, a dodatnih 4,5 tisuća eura otišlo je na luksuzni VIP Windsor Suite, čime je Ani omogućio poseban tretman prije leta za New York.

Foto: PBG/PRESS ASSOCIATION

Izvor blizak paru tvrdi kako Tom želi Ani pokazati koliko je spreman potrošiti na nju, ne razmišljajući o troškovima.

- Tom želi da Ana zna da s njim može imati najbolje od najboljeg. On je džentlmen starog kova i želi da se Ana osjeća posebno - rekao je izvor za The Sun.

Nije prvi put da Ana uživa u Cruiseovom luksuzu. Par je nedavno viđen u njegovom helikopteru, kada su nekoliko dana prije njezina rođendana stigli zajedno u London, što dodatno potvrđuje ozbiljnost njihove veze.

Osim privatnih letova, pojavile su se i glasine da Tom planira angažirati Anu kao glavnu glumicu u svom nadolazećem filmskom projektu. Iako je Cruise trenutno zaposlen na novom nastavku franšize 'Mission: Impossible', kao i na projektima 'Judy' i 'Pressure', navodno razvija još jedan film za koji želi Anu kao partnericu. Prema riječima izvora, Cruise smatra Anu jednom od najboljih glumica današnjice i želi da mu se pridruži u novom filmskom pothvatu.

Foto: Andrew Sims/NEWS SYNDICATION

Spekulacije o njihovoj vezi dodatno su se rasplamsale nakon što su zajedno prisustvovali na 50. rođendanu Davida Beckhama. Njihov dolazak na tako privatnu i intimnu zabavu mnogi su protumačili kao znak da je riječ o ozbiljnoj vezi, unatoč šuškanjima iz Los Angelesa da je riječ o marketinškoj igri za promociju najnovijeg filma iz serijala 'Mission: Impossible'.

- Tom zna Davida više od 25 godina. Ne bi nikada poveo nekoga na takav događaj da nije ozbiljno - rekao je izvor za Daily Mail.

- Ljudi su komentirali kako mora biti ozbiljno ako je Tom doveo Anu na tako privatnu zabavu. Svi ostali su bili sa svojim supružnicima - dodao je.

Foto: Instagram/On The JLo newsletter

Iako su pokušali sakriti svoju vezu odlazeći iz restorana Core u Notting Hillu skriveni ispod kišobrana i skrivajući se na stražnjem sjedalu automobila, paparazzi su ih uspjeli snimiti. Tom je cijelu situaciju doživio s dozom humora, dok je Ana, odjevena u elegantnu crnu haljinu, pokušavala izbjeći kamere.

Njihovu vezu dodatno je potvrdila i Victoria Beckham, koja je na Instagramu podijelila niz fotografija sa suprugove zabave, na kojima se Ana vidi u pozadini, a kasnije i kako pleše na zabavi, što je dodatno podgrijalo glasine o ozbiljnosti ove nove holivudske ljubavne priče.