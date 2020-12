HRT-ova voditeljica Uršula Tolj (47) nedavno je bila tema rasprave jer su gledatelji zaključili kako je haljina koju je nosila na javnoj televiziji bila prekratka.

- Malo je reći iznenađena, nisam mogla vjerovati da jedna minica, koju i inače nerijetko nosim u svojim emisijama, može izazvati takvu lavinu. A to da mi imamo baš o svemu mišljenje, to nije novost. Ajde, bar taj vikend glavna tema nije bila korona - rekla je Uršula za Slobodnu Dalmaciju.

No, Uršula kaže kako svatko ima pravo na mišljenje i da ne želi 'kritičarima' ništa poručiti.

- Dodala bih i to da je 'Kod nas doma' mozaična emisija od ponedjeljka do četvrtka, a petkom je to čista zabava i glazba, dakle puno ležernija varijanta. Zabava, veselje, pjesma su čista pozitiva, kao i ta jako lijepa haljina - zaključila je voditeljica.

Također tvrdi kako nije svejedno kada se iz nečijeg komentara osjeti mržnja, no uz kritike dobila je i brojne pozitivne poruke.

- Ono oko čega bih se zamislila su izjave o tome da bih trebala biti pokrivena od glave do pete zato što imam 47 godina. Takva mišljenja samo potvrđuju da nismo baš napredovali - kaže Uršula, kojoj prijatelji govore da joj je najveći adut osmijeh.

Osim haljina i suknji, Uršula nosi i hlače.

- Ajme, meni, pa pogledajte na YouTubeu moje emisije, nosila sam hlače puno puta! Ne tako često kao suknju ili haljinu, ali nosim i hlače - smije se Tolj.

Otkrila je i koliko pažnje posvećuje izgledu.

- Trudim se jesti što zdravije, što češće hodati i redovito vježbam. Uvijek čistim lice prije spavanja, često ne nosim šminku uopće, perem zube redovito - kaže voditeljica kroz smijeh.

Sažeto je progovorila i o ljubavnoj situaciji.

- Ljubila sam, ali ne pod svjetlima reflektora. Bila sam u dužoj vezi, no zbog djece i te osobe nisam to pokazivala javno - rekla je.

