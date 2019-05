Uskoro će izaći neobljavljeni album legendarnog Tupaca

Sin bivšeg vlasnika izdavačke kuće Death Row Records, Suge Knight, prošle godine objavio je kako 2Pac živi u Maleziji. U novoj izjavi slavni producent tvrdi kako je legenda repa ipak mrtva, no također je nadodao kako uskoro sprema izdati njegove neobjavljene materijale.

Foto: Twitter/Screenshot2 U listopadu prošle godine Suge Knight Jr. na svoj Instagram profilu objavio je niz fotografija uz koje je tvrdio kako Tupac Shakur nije ubijen prije 20 godina.

- Tupac je živ - tada je napisao.

Foto: You Tube Ipak, obožavateljima je jučer ugasio tračak nade da je legendarni Makaveli još živ. Na hip-hop radiju Real 92.3 govorio je o svom ocu i diskografskoj kući koju vodi. Na kraju se dotaknuo i 2Paca, a izjavio je kako je u vrijeme smrti završavao s novim albumom. Nadodao je kako se nada da će uskoro objaviti njegov posljednji studijski uradak.

Prošle godine, reper Keefe D otkrio je detalje o Tupacovoj smrti.

Foto: Twitter/Screenshot - Bio sam kralj Comptona, trgovac drogom, jedini sam živ koji vam može ispričati nešto o ubojstvu 2Paca. Ljudi me proganjaju već 20 godina, no sada mi je svejedno jer imam rak. Nemam ništa za izgubiti, sve što želim je istina.

Keefe D priznao je kako je bio u autu s ubojicom slavnog repera, ali je odbio odati njegovo ime zbog 'zakona ulice'.

CIJELI INTERVJU:

Slavni reper objavio je četiri studijska albuma, a posljednji - 'All Eyez on Me' izašao je tragične 1996. godine.