DVODIJELNA SERIJA

Uskoro izlazi dokumentarac o 'Mućkama': 'Ljubav prema toj seriji nikada nije izblijedjela!'

Uskoro izlazi dokumentarac o 'Mućkama': 'Ljubav prema toj seriji nikada nije izblijedjela!'
Glumac Sir David Jason, poznat po ulozi Del Boya, govorit će o kultnom sitcomu i prikazati dosad neviđene snimke u novoj seriji...

Legendarni glumac Sir David Jason, koji je publici ostao u sjećanju po ulozi Del Boya, uskoro će otkriti do sada neviđene kadrove kultne serije Mućke. Kako je prenio Mirror, povodom 45. obljetnice, nova dokumentarna serija Mućke: Izgubljena arhiva pružit će fanovima jedinstven uvid u snimke iza kulisa, ali i materijal koji nikada nije bio emitiran. 

Sitcom, koji je postao veliki hit BBC-a, prvi put prikazan 8. rujna 1981. i odmah prometnuo u ulogu koja je obilježila karijeru Sir Davida Jasona, dok je Nicholas Lyndhurst utjelovio njegovog brata Rodneyja. 

Sir David u najavi serije je istaknuo: 'Ljubav prema Mućkama nikada nije izblijedjela. Nevjerojatno je vidjeti koliko ljudi i danas drži seriju u srcu. Ponovno proživljavanje ovih otkrivenih trenutaka podsjetilo me koliko je serija bila posebna, i još uvijek jest. Nevjerojatno je što sada možemo sve to podijeliti.'

Dvodijelna dokumentarna serija donosi intervjue s glumcima i članovima produkcije, kao i arhivski materijal iz više od deset klasičnih epizoda, uključujući kultne naslove poput 'The Jolly Boys Outing' i 'Mother Nature's Son'. Glumačka ekipa - Sir David Jason, Tessa Peake-Jones (Raquel), Gwyneth Strong (Cassandra) i Sue Holderness (Marlene) odaje počast tvorcu serije Johnu Sullivanu, koji je preminuo 2011. u 64. godini. 

Osim ranije emitiranih scena, serija donosi i sadržaj koji je izostao zbog vremenskih ili strukturnih ograničenja, uključujući nove kadrove iz epizoda 'He Ain,t Heavy', 'He's My Uncle', 'Mother Nature's Son' i 'Time On Our Hands', kao i neviđenu uvodnu scenu Dela i Rodneyja u noćnom klubu epizode 'The Class Of 62'.

Isječci su digitalno restaurirani sa 16-milimetarskih negativa, što omogućuje visoku kvalitetu slike i detaljan prikaz glumaca. 

