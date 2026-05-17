Uskoro počinje Tvoje lice zvuči poznato: Stižu Cher, Lepa Brena, Sam Smith, grupa Kiss, Vanna...

Od 20:15 na Novoj TV ne propustite 11. epizodu showa ‘Tvoje lice zvuči poznato’, a pozornicom će zavladati potpuno različiti glazbeni stilovi, karakteri i energije.

Sven Pocrnić ovoga puta ulazi u osebujni svijet Sama Smitha.

Nakon pobjede u prošloj epizodi i eksplozivne transformacije u Damiana Davida, Lovro Juraga postaje jedna od najvećih svjetskih diva – Cher.

Energičan nastup priprema Nora Ćurković koja će utjeloviti Psyja.

Veliku emociju donijet će Laura Sučec koja će na jedan dan postati Silvana Armenulić.

Nakon muške transformacije u Željka Joksimovića, Doru Trogrlić sada čeka veliki vokalni izazov jer će se publici predstaviti kao Vanna.

Nakon niza ženskih transformacija, David Balint kreće u potpuno drugačijem smjeru i postaje legendarna grupa Kiss.

Jedna od najzabavnijih transformacija večeri svakako čeka Ivu Ajduković koja će utjeloviti člana žirija Marija Rotha i grupu Vigor.

Nakon emotivne transformacije u Halida Bešlića, David Amaro uskače u cipele Lepe Brene i najavljuje pravi spektakl.

Podsjetimo, prošlotjedni pobjednik je Lovro Juraga koji se transformirao u Damiana Davida iz grupe Måneskin, a uz hit Beggin' na pozornicu je donio atmosferu pravog rock koncerta. Od prvih sekundi djelovao je potpuno opušteno i sigurno na sceni, a publiku je osvojio energijom, pokretima i karizmom po kojima je Damiano prepoznatljiv. Upravo je to najviše oduševilo žiri, koji nije krio koliko ih je njegov nastup podigao.