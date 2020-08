- Uspomene. Po\u010detak na\u0161e pri\u010de - napisala je Gordana u opis.\u00a0Objavila je fotografije s odmora\u00a0na Bledu u Sloveniji. Pratitelji su im u komentarima pisali emotikone srca.\u00a0

Par je sada fokusiran na dolazak sina, a Goga je na Instagramu priznala kako jo\u0161 uvijek ne zna koje \u0107e mu ime nadjenuti. Zatra\u017eila je pomo\u0107 svojih pratitelja jer je ona prethodno smislila imena za djevoj\u010dicu.\u00a0\u00a0Nedavno su uredili stan na \u0160estinama te se zajedno uselili, a onda su polako po\u010deli kupovati sve sitnice koje im trebaju za bebu. Najprije kolica, a potom se Gordana 'opremila' dje\u010djom odje\u0107om.\u00a0

Marelli i Kromer nakon showa imaju veliku podr\u0161ku svojih pratitelja koje redovito obavje\u0161tavaju o svojoj svakodnevici i planovima. Neko su vrijeme proveli u Omi\u0161u, a\u00a0 dosad su posjetili Baranju i odsjeli\u00a0kod Adamove obitelji do ure\u0111enja stana.\u00a0

Gordana ve\u0107 ima sina (16) iz prethodnog braka, a njezini su je pratitelji na dru\u0161tvenim mre\u017eama jednom prilikom pitali za\u0161to ne objavljuje njegove fotografije.\u00a0

- To me dosta ljudi pita. Ni prije showa nisam objavljivala njegove fotografije, on voli privatnosti, a ja to po\u0161tujem i ne \u017eelim ga izlagati javnosti ni komentarima. Dodala je kako se njezin sin veseli mla\u0111em polubratu.\u00a0

