<p>Legendarni glazbenik i skladatelj, vođa grupe Novi fosili te dobitnik Porina za životno djelo, <strong>Rajko Dujmić</strong>,<strong> </strong>preminuo je 4. kolovoza u 66. godini od posljedica teške prometne nesreće koja se dogodila u Ravnoj Gori.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ispraćaj će biti 17. kolovoza u 10 sati u krematoriju Gradskog groblja Mirogoj u Zagrebu. </p><p>Njegova obitelj je ranije priopćenjem najavila kako neće biti počasne straže, no <a href="https://www.gloria.hr/fokus/vijesti/uz-odar-rajka-dujmica-ipak-ce-biti-pocasna-straza-a-govor-ce-odrzati-njegov-veliki-prijatelj/10448140/">Gloria</a> piše da je došlo do promjene. Uz odar Rajka Dujmića počasnu će stražu držati Dujmićeve kolege, što je organiziralo Hrvatsko društvo skladatelja.</p><p>- Nažalost, u svemu je došlo i do zabune oko ispraćaja pa mnogi pitaju mogu li doći. Uz strogo poštivanje epidemioloških mjera zbog pandemije, svi koji žele mogu se na Krematoriju oprostiti od Rajka, broj nije ograničen. Otkako je moj Rajko nakon prometne nesreće pao u komu, uz mene je neprekidno i njegov najbolji prijatelj i kolega Nenad Ninčević. I on je još u šoku. Tješili smo jedno drugo, zajedno plakali. No na kraju je, na moju molbu, smogao snage i pristao održati oproštajni govor - rekla je Rajkova udovica <strong>Snježana Šimek Dujmić</strong> te je dodala kako će se u ime HDS-a od njezina supruga oprostiti <strong>Tomislav Šaban</strong>. </p><p>Dujmić će biti sahranjen u Aleji velikana na zagrebačkom Mirogoju.</p>