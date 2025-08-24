Obavijesti

POVREDE GLAVE I RUKU

UZNEMIRUJUĆE Pjevačica Ana Nikolić pretučena: Zapomagala u suzama i u krvavoj majici...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: Instagram

Ana Nikolić objavila šokantnu snimku na svojim društvenim mrežama. Pretučena i uplakana optužuje kompozitora za napad. Kasnije završila u Urgentnom centru u Beogradu gdje su joj ustanovili povrede glave i ruku

Pjevačica Ana Nikolić (46) objavila je uznemirujuć video na svom Instagramu. Na potresnim snimkama, Ana je uplakana, s vidljivim ranama i podljevima na licu i tijelu, a na majici su vidljivi tragovi krvi. Na videu, koji je sama podijelila, moglo se čuti kako zapomaže.

- Ide mi krv sa svih strana, ne mogu pričati - kroz suze je govorila, navodeći da je za sve odgovoran kompozitor Goran Ratković Rale, s kojim je bila u sukobu.

Nakon što je sve prijavila policiji, Ana je izjavila za Hype da je za nju ovo konačan kraj.

- Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je - rekla je pjevačica.

Ana Nikolić održala je koncert u klubu Diamond na Krku
Ana Nikolić održala je koncert u klubu Diamond na Krku | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kompozitor Goran Ratković Rale, kojeg pjevačica optužuje za nasilje, nakon davanja iskaza dao je komentar za Hype.

- Dobro sam - rekao je pa dodao: 'Ne mogu ništa da kažem, dali smo oboje iskaz. Došlo je do svađe, imam zabranu prilaska 48 sati'. 

Ana je nakon napuštanja policijske stanice otišla u Urgentni centar u Beogradu u pratnji prijateljice. Kako piše Kurir, bila je vidno uznemirena, nervozna i glasna, te je pravila scene u bolničkim prostorijama.

Ovo nije prvi put da je javnost uzdrmana snimkama poznate pjevačice u modricama. U srpnju su regionalni portali prenijeli fotografije i videa na kojima pjevačica izgleda pretučeno, a portal Pink.rs tvrdio je da je brutalno napadnuta te da policija radi na slučaju.

Zagreb: Nastup Ane Nikolić u noćnom klubu Mint
Foto: G. G.

Međutim, ubrzo je uslijedio obrat, Kurir je objavio kako se zapravo radilo o starim snimkama, nastalim prije dvije godine, nakon jednog kozmetičkog tretmana. Kako su tada naveli, pjevačica je video poslala prijatelju, a on ga je, nakon svađe, pustio u javnost predstavljajući ga kao dokaz nasilja. 

Ana Nikolić je na glazbenoj sceni prisutna više od dva desetljeća, a publiku je osvojila hitovima poput 'Romale, romali', 'Đavo', 'Milion dolara', 'Pilule' i 'Džukelo'. Svojedobno je slovila za jednu od najatraktivnijih žena Balkana, no jednako često kao zbog pjesama, u medijima se spominje i zbog burnog privatnog života.

