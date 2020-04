Nadia i Luka ostaju u braku, a Valentina je povrijedila Marinka

Nakon što su Luka Budak (29) i Nadia Amić (29) te Valentina Hržič (45) i Marinko Matejak (47) iznijeli svoj odgovor partneru, sada još preostaje da to učine Nikolina Tutić (31) i Adam Kromer (33). te Gordana Gašparić Vrbljanin (62) i Milan Tokić (64).

U ponedjeljak u showu 'Brak na prvu' dva su para donijela tešku konačnu odluku, no samo jedan par ostaje zajedno i nakon showa, a to su Luka i Nadia. Valentina i Marinko ostaju samo dobri prijatelji. A prije donošenja konačne odluke, parovi su se odvojili na nekoliko dana kako bi doznali što zapravo žele.

- Opekao sam se u životu, ne volim se vezati jer sam bio dosta puta povrijeđen pa ne želim da se to opet dogodi. Inače sam većinom hladan prema ženama, ali eto, dogodilo se! Prvi put se dogodila ta neka emocija koju godinama potiskujem - priznao je Marinko kroz suze. Jednako tako i Valentini je bilo teško donijeti odluku jer smatra da je Marinko draga osoba puna razumijevanja, no nije željela ugroziti njihovo prijateljstvo.

Kad je isteklo vrijeme razmišljanja, došao je trenutak da se ponovno susretnu, podijele svoje zavjete i pročitaju partneru konačnu odluku.

- S tobom sam prepoznao sebe i svoje greške i vidio sam da mogu biti bolja i drugačija osoba. Nadam se da ćeš mi dozvoliti da se još više približim tvom ranjenom srcu. Spreman sam pružiti našoj vezi nastavak i ostati uz tebe, a što će dalje s nama biti sada ovisi samo o tebi - kazao je Marinko Valentini na ceremoniji, koja se jedna suzdržala od suza, pogotovo zato što ne dijeli jednake osjećaje s njim.

- Nažalost, za nešto više od prijateljstva trenutno nisam spremna i iskreno se nadam da ćeš to razumjeti i da te to neće povrijediti jer to najmanje želim. Prije nego što se rastanemo kao par, želim ti zahvaliti na svim trenucima koje smo do sada podijelili, ali isto tako jedno veliko hvala na svim budućim zajedničkim trenucima koje ćemo doživjeti jer prijateljstvo uvijek ostaje dijeljenje koje će za nas trajati zauvijek, nadam se - izjavila je Valentina koja smatra kako je Marinko trebao ranije zauzeti drugačiji stav i pristupiti joj kao ženi, a ne kao prijateljici.

- Nije me povrijedila, shvaćam je i ne zamjeram ništa - kratko je zaključio Marinko, no u njegovim se očima moglo vidjeti razočaranje.S druge strane, Nadia i Luka imali su razloga za veselje jer su se oboje izjasnili da žele ostati u braku.

- Nadia, želim nam dati priliku, želim vidjeti kuda bi nas ovo moglo odvesti i kako će izgledati jutra u zajedničkom nemiru i možemo li pronaći svoj mir zajedno. Ostajem - izjasnio se Luka, na Nadijinu veliku sreću i zadovoljstvo.

- Spremna sam pružiti šansu nama, želim ovom braku dati priliku i nakon ovog eksperimenta, prepustiti se našoj priči i ostaviti vremenu da odigra svoju ulogu. Odlučila sam ostati - sretno je izjavila Nadija te je par odlučio ostati zajedno jer vjeruju da ljubav može pobijediti sve prepreke.

