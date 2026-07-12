Vampirica Olja na Ultri: Došla sam ukrasti pozornost. Bulji duže. Dat ću ti razlog za to!

Među tisućama partijanera koji su se i za drugu večer Ultre potrudili biti kreativni s modnim izdanjima, posebno se istaknula jedna dama u kožnom outfitu i s rogovima na glavi. Ako vam se učinila poznata, to je zato što je riječ o splitskoj performerici i zvijezdi realityja showowa, Olji Einfalt, bolje poznatoj kao 'splitska vampirica'.

- Neki su došli zbog glazbe, ja sam došla ukrasti pozornost. Ultra je drugačija kada te prestane biti briga za tuđe mišljenje. Pleši glasnije. Bulji duže. Dat ću ti razlog - napisala je Olja ispod videa s Ultre na kojem pleše.

Oljin kožni outfit ukrašen je zakovicama i zlatnim lancima, obula je visoke platforme, a da upotpuni izdanje, odabrala je tamni make up i dugu, plavu kosu. Točka na i njenog outfita bili su upečatljivi rogovi na glavi. Splitska performerica, dizajnerica i umjetnica, natjecala se u raznim reality showowima poput Večere za 5, Ljubav je na selu te u srpskoj Zadruzi. O svom liku 'splitske vampirice' jednom je rekla da je svojevrsni umjetnički performans kojim prokosi predrasudama o godinama i društvenim očekivanjima.