Rođendan sam proslavio u mirnom okruženju s prijateljima i roditeljima. Nije bilo partijanja, a iskreno nisam bio ni raspoložen za nekakvo slavlje s obzirom na cijelu situaciju, govori nam Mijo Matić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Javnosti je postao poznat kao drugi hrvatski 'Gospodin Savršeni', a prije nekoliko dana napunio je 29 godina.

- Za rođendan sam dobio prekrasnu čokoladnu tortu i meni drage ljude u jednoj prostoriji. Inzistirali su da mi nešto uzmu, ali poznavajući mene odustali su. Znaju da me ne mogu obaviti poklonima. Uvijek volim naglasiti kako sam 'bogat' zahvaljujući svojim prijateljima i roditeljima. Tako da to naše zajedničko druženje, putovanje kroz život (kakav god nas snađe) i smijanje je poklon sam po sebi - ističe.

Mijo dolazi iz Siska pa smo ga pitali je li sve u redu s njegovim domom i rodbinom nakon nedavnih potresa.

- Na sreću, zgrada i stan su dobro prošli bez većih oštećenja. No to isto ne mogu reći za svoje prijatelje i tetu koji su nekoliko stotina metara udaljeni... Kako se dogodila ova situacija moji su bili kod mene nekoliko dana jer je ova zgrada u Zagrebu sigurnija od one u Sisku - otkrio je.

Kaže kako je u trenutku potresa bio u zagrebačkom stanu na prvom katu i pripremao jelo.

- Bio sam miran i priseban, dobro sam reagirao. U svakom slučaju nelagodan osjećaj. Pričekao sam da završi podrhtavanje i ljuljanje, zatim sam izašao van i našao se s prijateljima (susjedima) i pokušavao dobiti svoje da vidim jesu li svi u redu - ispričao je.

Matić je po zanimanju vatrogasac i govori kako nije prvi dan sudjelovao u evakuaciji i sanaciji. Taj dan je, kaže, taman došao iz noćne smjene.

- Idući dan su se dečki iz kvarta organizirali i otišli smo pomagati u okolna sela. Poznajem dosta ljudi pa sam uspio povezati preko društvenih mreža koga sam s kim mogao u tim počecima - objasnio je.

Evo što kaže kako provodi vrijeme dok traje pandemija.

- Idem na posao, pokušavam imati vježbe snage minimalno tri puta tjedno i odraditi projekte za koje sam angažiran - priznao je.

Iako ju je odabrao u finalu showa, Mijo je kasnije prekinuo sa Slovenkom Nušom Rojs (29). Za kraj smo ga pitali je li u međuvremenu našao novu ljubav.

- Nisam zaljubljen i nemam curu. Ne mogu reći da je tražim, vjerujem da sve dođe kad treba, bar se tako meni pokazalo. Određen tip cure nemam, vjerujem svojoj intuiciji i osjećajima tako da je vjerojatno do mene, a ne cura ili cure - zaključio je.