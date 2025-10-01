Već više od mjesec dana Severina drži rekord najprodavanijih koncerata

Prije nešto više od mjesec dana, točnije 28. kolovoza glazbenica Severina Vučković (53) najavila je dva velika koncerta koja će održati do kraja godine. Prvo će zapjevati u rodnom Splitu, 24. listopada u dvorani Gripe, a zatim će održati koncert u zagrebačkoj Areni, 7. studenoga. Koncerte je najavila pod nazivom 'Ja samo pjevam'.

Od tada su Severinini koncerti svakog tjedna najprodavaniji na platformi Eventim.hr, pa ne čudi kako je Seve organizirala još jedan koncert u Zagrebu, 8. studenog, dan nakon rasprodanog termina 7. studenog.

Foto: Eventim

Podsjetimo, zadnji put je Severina nastupala u zagrebačkoj Areni 7. prosinca 2019. godine, na koncertu u sklopu turneje 'The Magic Tour'.

U splitskoj dvorani Gripe njeno posljednje zabilježeno javno pojavljivanje bilo je 21. travnja 2017. na koncertnoj promociji mjuzikla 'Naša bila štorija', u kojem je sudjelovala s Tedijem Spalatom.