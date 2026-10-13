Večer u kojoj glazba ne poznaje granice: Treže izdanje Živa Voda Festivala stiže u Vintage

Zagrebački Vintage Industrial Bar u četvrtak, 15. listopada, ugostit će treće izdanje Živa Voda Festivala, jedinstvenog glazbenog događanja koje okuplja istaknute domaće i međunarodne glazbenike te donosi uzbudljiv spoj suvremenog jazza, improvizacije, elektronike, opere, progresivnog rocka i world musica. Publiku očekuju nastupi posebno okupljenog Živa voda orkestra s Vladimirom Nikolovim i Srđanom Ivanovićem, sastava Kacha & n/Obe te zagrebačkog Doringa, uz dodatna glazbena iznenađenja i specijalne goste.

Živa Voda Festival i ove godine nastavlja svoju misiju povezivanja različitih glazbenih svjetova, pomicanja žanrovskih granica i stvaranja prostora za autorsku slobodu i eksperimentiranje. Iza festivala stoji Živa Voda, kolektiv i udruga glazbenika zagrebačke postžanrovske scene koji svojim djelovanjem već godinama dokazuju kako najzanimljivije glazbene priče često nastaju upravo na mjestima gdje se susreću naizgled nespojivi stilovi, ideje i umjetnički pristupi. Nakon dva uspješna izdanja, festival se vraća s programom koji obećava još jedno nesvakidašnje koncertno iskustvo.

U središtu ovogodišnjeg programa nalazi se posebno osmišljen Živa voda orkestar, koji će za ovu priliku udružiti snage s dvojicom međunarodno priznatih glazbenika, skladatelja i aranžera, Vladimirom Nikolovim i Srđanom Ivanovićem. Njihova suradnja donosi jedinstven susret različitih glazbenih tradicija, suvremenih kompozicijskih pristupa i improvizacije, a upravo će ovaj nastup biti jedna od glavnih atrakcija trećeg festivalskog izdanja.

Vladimir Nikolov makedonski je skladatelj, aranžer, dirigent i gitarist čija se bogata međunarodna karijera razvijala na sjecištu klasične glazbe, jazza i suvremenih orkestralnih formi. Tijekom godina surađivao je s uglednim orkestrima kao što su Metropole Orkest, Brussels Philharmonic i BBC Radio Orchestra, ali i s velikim glazbenim imenima među kojima se ističu Jacob Collier, Chaka Khan i Randy Brecker. Njegov prepoznatljiv autorski rukopis karakteriziraju slojeviti aranžmani, bogate harmonije i neprestano istraživanje novih mogućnosti orkestralnog zvuka.

Uz njega će nastupiti Srđan Ivanović, jazz bubnjar, skladatelj i aranžer sarajevskih korijena koji je tijekom karijere izgradio zapaženo ime na europskoj jazz sceni. Njegova glazba na osebujan način povezuje suvremeni jazz s ritmovima i melodijskim nasljeđem Balkana, stvarajući zvuk koji istodobno odaje počast tradiciji i otvara prostor novim glazbenim istraživanjima. Iza njega su brojne međunarodne suradnje, priznanja i autorski projekti, među kojima posebno mjesto zauzima Nikolov-Ivanović Undectet, projekt koji ga povezuje upravo s Vladimirom Nikolovim.

Posebnu pozornost privući će i nastup projekta Kacha & n/Obe, koji će pred zagrebačkom publikom premijerno predstaviti novi glazbeni materijal. Njihov umjetnički svijet nastaje na neobičnom spoju mitologije, elektroničke glazbe i opere, a rezultat je zvučno i atmosferično iskustvo koje nadilazi tradicionalne koncertne forme. Spajanjem opernog izraza s modernom elektroničkom produkcijom, Kacha & n/Obe stvaraju vlastiti glazbeni prostor u kojem se isprepliću mistika, suvremeni zvuk i snažna umjetnička ekspresija.

Program trećeg Živa Voda Festivala dodatno će obogatiti Doringo, zagrebački instrumentalni sastav predvođen gitaristom i autorom Dinkom Čvorićem – Doringom. Njihova glazba već godinama uspješno izmiče jednostavnim žanrovskim definicijama, a vlastiti zvuk opisuju kao „zemljopisni rock“. Riječ je o osebujnoj kombinaciji progresivnog rocka, jazza, world musica i etno utjecaja, u kojoj svaka skladba postaje svojevrsno glazbeno putovanje kroz različite kulture, ritmove i atmosfere. Upravo takav pristup savršeno se uklapa u filozofiju Živa Voda Festivala, koji različitost doživljava kao najveću kreativnu prednost.

Organizatori su otkrili i posebne goste festivala. Riječ je o Abi Seyidi iz Senegala i Godiju iz Ugande, koji će publici donijeti autentične afričke ritmove kroz izvedbe na udaraljkama i tradicijski ples. Njihov nastup dodatno će proširiti glazbene horizonte festivala, unoseći u program bogatstvo afričke glazbene i plesne tradicije, energične ritmove i snažan scenski izričaj. Susret različitih kultura i umjetničkih pristupa još će jednom pokazati kako glazba nadilazi geografske, kulturne i žanrovske granice, što je ujedno i jedna od temeljnih ideja Živa Voda Festivala.

Treće izdanje Živa Voda Festivala još jednom potvrđuje važnost zagrebačke nezavisne glazbene scene i njezinu sposobnost okupljanja autora koji se ne boje istraživati, eksperimentirati i stvarati izvan ustaljenih okvira. U vremenu kada glazbena industrija često inzistira na jasnim žanrovskim podjelama, Živa Voda nudi drukčiji pristup, onaj u kojem se jazz može susresti s operom, elektronika s tradicijom, a progresivni rock s improvizacijom. Upravo zato ovaj festival nije samo niz koncerata, nego i mjesto susreta glazbenika, ideja i publike otvorene prema novim zvučnim iskustvima.

Živa Voda Festival #3 održat će se u četvrtak, 15. listopada 2026. godine, u zagrebačkom Vintage Industrial Baru. Vrata kluba otvaraju se u 20 sati, a koncertni program počinje već u 20:15. Ulaznice su dostupne u Grif baru i Dirty Old Shopu te online putem sustava Entrio.