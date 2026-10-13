'The Zebras' se novim singlom vraćaju u Zagreb osamdesetih i susreću svoje mlađe verzije

Što se dogodi kada se glazbenici vrate u prošlost i susretnu sami sebe? Upravo na toj ideji zagrebačka grupa The Zebras temelji svoj novi singl i videospot „Pozovi me”, drugi nastavak neobične glazbene trilogije započete pjesmom „Nisam ja taj”.

Bend čiji počeci sežu u sredinu osamdesetih vraća nas u 1987. godinu i legendarni Kulušić, mjesto koje je obilježilo njihovu mladost. Uz pomoć umjetne inteligencije i stvarnih snimaka stvorili su priču koja spaja nostalgiju, znanstvenu fantastiku i glazbu.

Za 24sata otkrili su zašto su odabrali upravo Kulušić, kako je nastao njihov ambiciozni videospot, što misle o umjetnoj inteligenciji u glazbi te što ih nakon četiri desetljeća i dalje motivira na stvaranje novih pjesama.

Tko su The Zebras?

Mi smo zagrebački bend koji na ovaj ili onaj način postoji od sredine 80tih. Inicijalno su bend činili Zvonimir Sever i Branko Markota a onda su nam se pridružili Zvonimir Dusper Dus i u početnoj fazi i Hrvoje Crnić Boxer. Bili smo u početku aktivni kao demo bend i tako smo se postepeno razvijali. Onda je početkom 90tih nastala vremenska rupetina naše zajedničke glazbene aktivnosti te smo se prije par godina odlučili ponovno aktivirati. Mi smo sve ove godine odlični prijatelji te nam se povremeno na mahove isprepleću profesionalne karijere pa tako i djelujemo. Zabavljamo se i uživamo u stvaranju i izvođenju naših pjesama a pripremamo i širi repertoar pa ćete nas uskoro moći vidjeti i na svirkama uživo.

Novim singlom „Pozovi me” nastavljate neobičnu glazbenu priču koja je započela pjesmom „Nisam ja taj”. Kako je nastala ideja da tri pjesme povežete u svojevrsnu filmsku trilogiju i što nam donosi njezin drugi nastavak?

Novi videospot za singl „Pozovi me”vodi nas u Zagreb 1987. godine, u legendarni Kulušić, gdje članovi benda, koji su doputovali iz budućnosti, doživljavaju nevjerojatan susret, na pozornici ugledaju svoje mlađe verzije! No, tu avantura tek počinje. U priču se uključuje tajanstveni svemirski mag Dus, koji mlade glazbenike odvodi u budućnost, gdje ih očekuje neobična preobrazba i nastavak borbe dobra i zla. Posebnost videospota „Pozovi me” leži i u njegovoj produkciji. Kombinacijom stvarnih snimaka i alata umjetne inteligencije stvorili smo vizualno zanimljiv svijet u kojem se isprepliću prošlost, sadašnjost i budućnost. Pritom je posebna pozornost posvećena detaljima i realističnosti kadrova kako bi tehnologija ostala u službi priče. Ideja je nastala spontano u našim razgovorima što ćemo kako ćemo a Dus je taj motor koji nas vodi prema novim tehnologijama i takvom izričaju.

U novom spotu vraćate se u Zagreb 1987. godine, u legendarni Kulušić, gdje susrećete svoje mlađe verzije. Zašto ste odabrali upravo tu godinu i to mjesto? Kakve vas uspomene vežu uz Zagreb osamdesetih i biste li, da možete, nešto poručili sebi iz tog vremena?

Kulušić je nama bio živi prikaz svega što smo željeli i sanjali vezano uz glazbu. Tamo smo odlazili na koncerte, cuge, družili se, živi s tim prostorom, ponekad nastupali, jednostavno nam je Kulušić obilježio teenagerske dane. Nema neka specifična poveznica s 1987. godinom no taj period 85-89ta nama je izuzetno ostao upisan kao “naše vrijeme” tako da nije bilo dvojbe oko odabira perioda za povratak u prošlost. Koliko god uspomene bile žive ne mogu reći da bi nešto izdvojio i mijenjao a preporuku bi si svakako dao da još više uživam u stvarnom trenutku opuštenije i djetinjastije.

U realizaciji spota koristili ste umjetnu inteligenciju u kombinaciji sa stvarnim snimkama. Koliko je bilo zahtjevno postići da sve izgleda uvjerljivo i jeste li se susreli s predrasudama prema korištenju AI-ja u glazbenoj industriji?

Bilo je izuzetno zahtjevno jer smo željeli da izgleda perfektno. Detalji su gotovo savršeni a to je iziskivalo dane i dane editinga. Predrasude su kancerogeno tijelo svakog uma no nije niti nas ta bolest zaobišla. Dileme uvijek postoje no odlučili smo se za iskorak ali u potpunosti kontroliran s naše strane, ljudskost mora prevladati tehnologiju. Mi smo svoje dileme prevladali a sada je na slušateljima/gledateljima da ocijene našu uspješnost i prepoznaju našu zaigranu maštu upakiranu u The Zebras glazbu i vizuale.

Foto: PROMO

Iza vas su godine glazbenog iskustva, a novim projektom pokazujete da i dalje volite eksperimentirati. Koliko se glazbena scena promijenila od vaših početaka do danas i što vas, nakon svih tih godina, još uvijek motivira na stvaranje novih pjesama?

Iz našeg kuta se malo toga vidi kao drastična promjena. Tehnologija rapidno napreduje i sve više ljudi stvara svoju glazbu, što je odlično. No uvijek postoji onaj ali koji odvaja tehnologiju i emociju. Mi svoju glazbu stvaramo iz emocija a tehnologiju današnjice koristimo jer nam je dostupna. Nama poseban motiv ne treba da bi pisali pjesme, mi jednostavno živimo svoje živote a pjesme su dio tog procesa. Nastaju spontano kao sastavni dio svakodnevice, naravno pozitivne i vesele. Ako bi mogli izdvojiti jedan mali motiv onda je to sreća. Sreća i pozitiva nas pokreću i daju nam nove ideje a note i slova dolaze sami iz tog osjećaja.

Spot „Pozovi me” završava odlaskom u budućnost, a rasplet nas očekuje u pjesmi „Razmisli”. Bez otkrivanja previše detalja, što publika može očekivati u završnici trilogije i kakvi su daljnji glazbeni planovi grupe The Zebras?

Ne bi bilo fora da sve otkrijemo no već se nakon ovog singla može naslutiti da će se s videospotom „Razmisli” zaokružiti trilogija i otkriti sudbina naših likova. „Razmisli” je vrlo neobična pjesma tako da će i videospot biti u skladu s tim. Ajmo sad pogledati „Pozovi me” pa ćemo kasnije nastaviti putovanje. Plan nam je do kraja godine odraditi nekoliko svirki uživo i objaviti singl „Razmisli” a početkom sljedeće godine idemo s novim singlom koji je već spreman i očekujemo da će se svidjeti publici. Definitivno The Zebras kreće sa svirkama uživo i moći ćete nas vidjeti u svom mjestu a pjesme ćemo i dalje pisati i dijeliti s našom publikom.