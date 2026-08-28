Večer vrhunske glazbe i ovacije za legendarnog tenora: Jose Carreras oduševio Dubrovnik

Jedan od najvećih svjetskih tenora svih vremena, José Carreras, sinoć je pred rasprodanim gledalištem u Dubrovniku priredio glazbeni spektakl za pamćenje. Uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra, pod ravnanjem maestra Davida Giméneza, legendarni umjetnik oduševio je publiku izvedbama koje su još jednom potvrdile zašto desetljećima zauzima posebno mjesto na svjetskoj glazbenoj sceni.

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Večer je donijela spoj opernih klasika, napuljskih pjesama i bezvremenskih melodija koje su obilježile Carrerasovu impresivnu karijeru. Publika je s velikim oduševljenjem pratila izvedbe skladbi poput „Dicitencello vuie“, „Passione“, „Voce 'e notte“, „The Impossible Dream“ te veličanstvene „Granade“, a svaka od njih bila je nagrađena dugotrajnim pljeskom.

Poseban trenutak večeri bili su zajednički nastupi sa sopranisticom Dušicom Bjelić, koja je svojim izvedbama i duetima s Carrerasom dodatno obogatila koncert. Njezina interpretacija opernih i mjuzikl klasika, kao i zajedničke izvedbe s legendarnim tenorom, osvojile su dubrovačku publiku, koja izvođače tijekom cijelog koncerta nije štedjela pljeska.

Velik doprinos dojmljivoj večeri dao je i Dubrovački simfonijski orkestar, koji je pod sigurnim vodstvom Davida Giméneza izveo niz orkestralnih djela Georgesa Bizeta, Dmitrija Šostakoviča i Gerónima Giméneza te još jednom pokazao svoju vrhunsku kvalitetu.

Nakon završetka službenog programa uslijedile su dugotrajne ovacije rasprodanog gledališta, koje nisu dopuštale Carrerasu da napusti pozornicu. Legendarni tenor čak se tri puta vraćao na bis, a posebno oduševljenje izazvale su izvedbe svjetskih evergreena „My Way“ i „O Sole Mio“, koje je publika ispratila gromoglasnim pljeskom i ovacijama.

Dubrovnik je tako još jednom potvrdio da zna prepoznati i nagraditi vrhunsku umjetnost, dok je José Carreras publici priredio večer ispunjenu emocijama, elegancijom i bezvremenskom glazbom koja će se još dugo pamtiti. "Uistinu jedan od najvećih opernih pjevača našeg vremena, čovjek iznimne karijere. Dubrovnik je zaslužio takve pjevače, zaslužio je da samo najbolji dođu na najbolju pozornicu na svijetu" poručio je gradonačelnik Mato Franković uoči koncerta.

